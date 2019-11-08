İzmit Üçyol Bekirdere'de meydana gelen trafik araçları durma noktasına getirdi. Araçların ilerlemekte güçlük çekmesi nedeniyle, bu yolu kullanacak vatandaşların sıkışıklığa göre hareket etmeleri gerektiği aktarıldı.
Bugün 18:18 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 18:21 TSİ
Üçyol tıkandı
İzmit Üçyol'da meydana gelen trafik aracları durma noktasına getirdi
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Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz