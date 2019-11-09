Hüseyin Dağdelen vefat etti

İlimizde geniş bir kesim tarafından tanınan Petkim emeklisi Hüseyin Dağdelen 71 yaşında vefat etti. 2 evlat sahibi olan Dağdelen yaklaşık 1 yıldır kanser tedavisi görüyordu. Merhumun cenazesi bugün (Cumartesi) öğle namazına müteakip Topçular Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verilecek.