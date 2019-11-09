İlimizde geniş bir kesim tarafından tanınan Petkim emeklisi Hüseyin Dağdelen 71 yaşında vefat etti. 2 evlat sahibi olan Dağdelen yaklaşık 1 yıldır kanser tedavisi görüyordu. Merhumun cenazesi bugün (Cumartesi) öğle namazına müteakip Topçular Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Bugün 09:52 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 09:54 TSİ
Hüseyin Dağdelen vefat etti
İlimizde geniş bir kesim tarafından tanınan Petkim emeklisi Hüseyin Dağdelen(71) vefat etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz