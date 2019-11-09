Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi var

Kan donduran olay, bugün saat 02.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi’nde meydana geldi. Şimşek ailesinden haber alamayan bir yakını, dün saat 20.00 sıralarında eve geldi. Zile basan yakını, kapının açılmaması üzerine geri döndü. Gece yarısı tekrar eve gelen aynı kişi, yine kapının açılmaması üzerine durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, Cumhuriyet savcısının talimatıyla kapıyı çilingir yardımıyla açtı. Eve giren polis ekipleri, salonda Selim Şimşek ve çocukları Ceren ile Ali Çınar'ın ele ele cansız bedenlerini buldu. Evin diğer bölümlerini de kontrol eden polis, banyoda da anne Sultan Şimşek'in cesedini buldu.

SİYANÜR ENDİŞESİYLE BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Polis ekipleri site çevresinde güvenlik önlemi alırken, gelen sağlık görevlileri yaptıkları incelemede Şimşek ailesinin siyanür zehirlenmesine bağlı ölmüş olabileceğini belirtti. Bunun üzerine polis ekipleri, diğer dairelerin kapısını çalarak binayı boşalttı. Evlerinden çıkan bina sakinlerinin bir kısmı yakınlarının evlerine giderken bazıları ise park ve otobüs duraklarında oturdu. Polis, ilaçlarını almak isteyen bina sakinlerinin tek tek evlerine girmesine izin verdi. Sokak ise araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

AFYONKARAHİSAR'DAN ÖZEL EKİP GELECEK

İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD)ekipleri özel kıyafetler giyerek binada ve çevresinde inceleme başlattı. Dairede siyanür bulunup bulunmadığının tespiti için Afyonkarahisar'dan Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekibi talep edildi.

EVDE MEKTUP BULUNDU

Eve sabah saatlerinde bir kargo geldiği belirtirken, polis evde yaptığı incelemede, Selim Şimşek'in bıraktığı bir mektup buldu.

EVE KARGO GELDİ İDDİASI

Bina sakinlerinden Mehmet Var, "Saat 03.00 sıralarında kapıcı kapıyı çaldı. 8'inci katta bir ailenin cansız bedenlerinin bulunduğunu söyledi. Polis binayı boşalttı. Komşumuzu çok tanımıyorum" dedi.

Diğer bir bina sakini Serkan Abacı ise "Gürültü üzerine uyandım. Kapıyı açıp çıkınca apartman görevlisi 8'inci kattaki bir dairede 4 kişilik ailenin cansız bedenleri bulunduğunu, siyanürden zehirlenmiş olabileceğini söyledi. Ailenin cesetlerinin bulunduğunu belirtti. Bunun üzerine apartmanı tahliye ediyoruz dediler. Bir tane kedim var. Onu alıp çıktım. Aileyi tanımıyorum" diye konuştu.

DAİREYE İLK GİREN EKİP HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Diğer yandan binaya ilk giren ekip, güvenlik gerekçesiyle hastanede gözetim altına alındı.

EVE GİREN POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ GÖZETİM ALTINDA

Antalya'da Selim ve Sultan Şimşek çifti ile çocukları Ceren ve Ali Çınar Şimşek'in cansız bedenlerinin bulunduğu daireye ilk giren 3 polis memuru ile 3 sağlık görevlisi, kokudan etkilenince hastaneye kaldırıldı. Polis ve sağlık görevlilerinin durumunun iyi olduğu, tedbiren gözetim altında tutuldukları kaydedildi.

YETİŞKİN KARDEŞLERİ AKLA GETİRDİ

İstanbul’un Fatih ilçesinde Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) evde ölü bulunmuştu. Otopside dört kardeşin siyanür içerek zehirlendiği ortaya çıkmıştı.