Derince yaşayan, dün okul çıkışı annesini arayan Akbal, eve geçeceğini söyleyerek telefonun kapattı. O saatten sonra Sıla Akbal’dan bir daha haber alınamadı. Genç kızın kaybolduğu gün üzerinde gri sweatshirt, siyah pantolon, siyah çantası olduğu belirtildi. Sıla Akbal’ın durumu hakkında bilgi sahibi olanların en yakın polis merkezine veya polis imdat hattına bilgi vermesi istendi.
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Derinceli Sıla’dan haber alınamıyor
Derince'de yaşayan 17 yaşındaki Sıla Akbal kayboldu
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Yorumlar
(1 )
İzmitli - Yanlış arkadaş,aile akraba içinde şiddet taciz.. Nedenler çok. Sorun çok çözecek kimse yok.
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