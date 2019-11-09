Derinceli Sıla’dan haber alınamıyor

Derince yaşayan, dün okul çıkışı annesini arayan Akbal, eve geçeceğini söyleyerek telefonun kapattı. O saatten sonra Sıla Akbal’dan bir daha haber alınamadı. Genç kızın kaybolduğu gün üzerinde gri sweatshirt, siyah pantolon, siyah çantası olduğu belirtildi. Sıla Akbal’ın durumu hakkında bilgi sahibi olanların en yakın polis merkezine veya polis imdat hattına bilgi vermesi istendi.