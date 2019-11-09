Sevgi Anaokulu'ndan anlamlı hareket!

Sevgi Anaokulu 2-8 Kasım tarihleri arasında 'Lösemili Çocuklar Haftası' sebebiyle lösemili çocuklara destek olmak ve farkındalık yaratmak için öğretmen, öğrenci ve veliler ile birlikte maske takarak ilçe merkezinde yürüyüş düzenledi. Düzenlenen yürüyüşle birlikte, ilçe esnafı, veliler ve Kocaelili vatandaşlar lösemili çocuklara destek olmak olmak için bağışta bulundular.
BROŞÜR DAĞITILDI
Sevgi Anaokulu'nun düzenlediği -8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası sebebiyle Başiskele Kaymakamı Atilla Kantay'ı ziyaret eden okul yöneticisi, öğretmen ve öğrenciler okulda gerçekleştirilen sağlıklı yaşam, beslenme vb. konular hakkında Kantay ile bilgi paylaşımında bulundu. Ziyaret ve yürüyüş gerçekleştirilirken Lösemi'nin ne olduğuna dair bilgiler içeren broşürler dağıtıldı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz