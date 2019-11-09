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Sevgi Anaokulu'ndan anlamlı hareket!

Sevgi Anaokulu 2-8 Kasım tarihleri arasında 'Lösemili Çocuklar Haftası' sebebiyle yürüyüş düzenledi.
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Sevgi Anaokulu 2-8 Kasım tarihleri arasında 'Lösemili Çocuklar Haftası' sebebiyle lösemili çocuklara destek olmak ve farkındalık yaratmak için öğretmen, öğrenci ve veliler ile birlikte maske takarak ilçe merkezinde yürüyüş düzenledi. Düzenlenen yürüyüşle birlikte, ilçe esnafı, veliler ve Kocaelili vatandaşlar lösemili çocuklara destek olmak olmak için bağışta bulundular. 

BROŞÜR DAĞITILDI

Sevgi Anaokulu'nun düzenlediği -8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası sebebiyle Başiskele Kaymakamı Atilla Kantay'ı ziyaret eden okul yöneticisi, öğretmen ve öğrenciler okulda gerçekleştirilen sağlıklı yaşam, beslenme vb. konular hakkında Kantay ile bilgi paylaşımında bulundu. Ziyaret ve yürüyüş gerçekleştirilirken Lösemi'nin ne olduğuna dair bilgiler içeren broşürler dağıtıldı.

Broşür
Ekli Dosyalar

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