Binlerce borçlunun dikkatine!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan dün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bakan Pekcan henüz bir sicil affının gündemde olmadığını fakat konunun tekrar gündeme getirileceğini söyledi.

‘SİCİL AFFI TEKRAR GÜNDEME GELECEK’

Esnaf sanatkarlara sicil affı getirilmesine ilişkin bir soruya Pekcan, “Sicil affı bizim tek başına alabileceğimiz bir karar değil. İlgili bakanlıklarımızla bunu daha önce de konuştuk, tekrar gündeme getiririz” dedi.

KARA LİSTE AFFI İÇİN KANUN TEKLİFİ VERİLMİŞTİ

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun geçen hafta verdiği kanun teklifinde kara listeye giren vatandaşların borcu için af talep etmişti.

Ergun borcunu 8 ay içinde ödeyen ya da yeniden yapılandıranların kara listeden çıkarılmasını öngören bir kanun üzerinde çalışmıştı.

Milletvekili kanun teklifini verdikten sonra şu ifadeleri kullanmıştı:

2017 yılında tüketici kredileri ve kredi kartları, kobi kredileri ve ticari krediler nezdinde takipteki kredilerin brüt tutarı 64 milyar TL düzeyindeyken, bu rakam 2019’un haziran ayında 116 milyar TL’ye ulaşmıştır. Bankalara borçlarını ödemiş olmalarına rağmen sicil dosyaları nedeniyle kredi talebinde bulunan vatandaşlar sorunlar yaşamaktadır.Daha önce çıkarılan yasalar ile Türkiye Bankalar Birliği’ne nezdinde kurulan Risk Merkezi’nin tuttuğu sicil kayıtlarının dikkate alınmayabileceği öngörülmüştür. Ancak bu ifade, bankalar ve finansal kuruluşlara takdir yetkisi sağlamakta ve vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm getirememektedir. Bu nedenle sicil affı kanun değişikliği gerekmektedir.

12 MİLYON 500 BİN KİŞİ EKONOMİK SIKINTIDA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Ayhan Barut dün genel kurulda yaptığı açıklamada resmi kurumlardan aldığı rakamları paylaşarak, sadece kredi kartı borcu yüzünden yasal takibe düşen 3 milyon vatandaş olduğunu belirtti. Barut, “Ülkemizde kara listeye giren, temerrüde düşen ve icralık olan 12 milyon 500 bin kişi bulunuyor” dedi. (SÖZCÜ)