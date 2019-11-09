Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yüzde 25 indirim var

Her yıl ortalama 10 milyon adet ceza kesiliyor. En çok ceza, aşırı hız, park yasağı, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanmamak ve direksiyonda cep telefonu kullanmaktan kesiliyor. Cezalar son dönemde yükseldi ve bütçeyi sarsacak seviyelere çıktı. Hata yapanlara kesilecek cezalar 5 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Posta Gazetesi'nin haberine göre, her yıl ortalama 10 milyon adet ceza kesiliyor. En çok ceza, aşırı hız, park yasağı, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanmamak ve direksiyonda cep telefonu kullanmaktan kesiliyor. Cezalar son dönemde yükseldi ve bütçeyi sarsacak seviyelere çıktı. Hata yapanlara kesilecek cezalar 5 bin liraya kadar çıkabiliyor.

HER TÜRLÜ DENETİM VAR

Trafik kurallarını ihlal eden sürücülerin özellikle büyükşehirlerde denetimden kaçmaları çok zor. Drone’la, helikopterle, sabit ve mobil EDS’yle sürekli denetim var. Kural ihlali cebinizden en az 108 liranın çıkması anlamına geliyor. Cezanın kaçınılmaz olduğu hallerde yasalara göre; yüzde 25 daha az ödemek mümkün.

GECİKMEDE AYLIK YÜZDE 5

İndirimden yararlanmak için cezanın kesildiği günden itibaren 15 gün içinde ödeme yapmak gerekiyor. Bu yollda örneğin; seyir halindekyen direksiyon başında cep telefonu kullanana kesilen 235 liralık cezayı 176 liraya düşürebilirsiniz. Geç ödemede ise aylık yüzde 5 gecikme zammı ilave ediliyor.

SORGULAMAYI İHMAL ETMEYİN

İndirim hakkı cezanın tebliğinden geçerli olmak üzere 15 gün içinde kullanılabiliyor. Bazen kesilen cezalar çok geç tebliğ edilebiliyor. Ancak bilerek ya da bilmeden kural ihlali yaptığınızı düşünüyorsanız e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden aralıklarla sorgulama yapın.

e-Devlet’e girdikten sonra, e-Hizmetler bağlantısından ‘Emniyet Genel Müdürlüğü’ menüsünü açın. ‘Araç Plakasına Yazılan Ceza’ sorgulamasıyla adınıza kayıtlı araçlara ait cezayı öğrenebilirsiniz. Yine ‘egm.gov.tr’ ve ‘gib.gov.tr’ üzerinden borç ödeme, sorgulama bölümlerinden cezalar görülebilir.