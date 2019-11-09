Acun Ilıcalı, sunuculuğunu ulusal bir kanalda yayın yapan magazin programına konuk oldu. Canlı yayında samimi itiraflarda bulunan Ilıcalı, “Aylık geliriniz ne kadar?” sorusuna da cevap verdi.
AYLIK GELİRİM 6 SAAT HESAPLAMAMIZ LAZIM”
Kişisel zevklerinden bahseden Acun Ilıcalı, program sunucusu Ece Erken’in ‘Aylık gelirin ne kadar?’ sorusu üzerine “Bizim bunu 6 saat hep beraber hesaplamamız lazım. Meksika’dan ne kazandık falan diye. İyi kazanıyorum diyelim” cevabını verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz