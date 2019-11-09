12.5 milyon kişi kara listede

CHP'li Ayhan Barut, ekonomik krizin darbe vurduğu Türkiye'de esnafından çiftçisine tüm yurttaşların borç batağına saplandığını belirterek, "Borçlarını ödeyemeyen, icralık olan, kredi batağına düşen ve büyük bir bunalım yaşayan herkes çözüm istiyor. Ülkemizde kredi ve kredi kartı kullanan ama ödeyemediği için ve çeklerinin arkasını yazdırdığı için söz konusu kara listeye düşen, temerrüde düşen ve icralık olan 12 milyon 500 bin kişinin olduğu ifade edilmektedir. Ekonomik krizin yaralarını sarmamız gerekiyor" dedi.

AKP'nin yanlış politikaları nedeniyle esnafın kepenk kapattığı, sanayicinin iflas ettiği, üretenin tarımdan uzaklaştığı Türkiye'de ekonomik ve siyasi krizin yaşamı cehenneme çevirdiğini söyleyen CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Meclis'te yurttaşların dramına dikkat çekti. Genel kurulda konuşan Ayhan Barut, "Ülkemiz, tarihinin en ağır ekonomik ve siyasi krizini yaşamaktadır. Bundan yaklaşık 14-15 ay önce döviz ve faizlerin çok artması sonucu bir Dolar 7.2 lira, faizler yüzde 40'lara kadar dayanınca esnaf, memur, çiftçi, işçi ve emekliler kısaca tüm vatandaşlarımız derin bir kriz içine girdi" diye konuştu.

Ekonomide yaşanan acı tabloyu rakamlarla anlatan Ayhan Barut, şöyle devam etti:

"Ocak-Temmuz 2019 döneminde vadesinde ödenmediği için bankalar tarafından protesto edilen senet sayısı yüzde 13.1 oranında artarak 574 bin 212'ye çıktı. Protesto edilen senetlerin parasal tutarı ise yüzde 31.1 oranında artarak 12.4 milyar liraya ulaştı. Türkiye'de yaklaşık 70 milyon kredi kartı ve 160 milyon banka kartı bulunuyor. Kredi kartı borcu 1 Ocak-23 Ağustos 2019 arasında 9.9 milyar lira artarak 528.11 milyar lira oldu. Bu borcun 416.4 milyar lirası tüketici kredilerinden, 111.7 milyar lirası kredi kartlarından kaynaklanıyor. Takibe alınan tüketici kredisi ve kredi kartı borcu ise 2.8 milyar lira daha artarak 23 Ağustos 2019 itibarıyla 21.5 milyar lira oldu. Sadece kredi kartı borcu yüzünden yasal takibe düşen 3 milyon kişi var."

Ekonomik kriz nedeniyle yurttaşların çıkmaza girdiğini ifade eden Barut, " Kredi sicilleri de bozulmuş oldu"dedi.

"SİCİL AFFI GETİRİLMELİ "

Yeni Çağ'ın haberine göre Merkez Bankası'nın faiz indiriminden sonra kamu bankalarının da faz indirimi yaptığını dile getiren CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, şunları kaydetti:

"İndirilen faiz oranları nedeniyle tekrar borçlanmaya yönelen bir kısım vatandaşımız olumsuz durumlarla karşı karşıya kalmışlardır. Bu vatandaşlarımız, daha önce kullandıkları kredileri nedeniyle ödeme güçlüğüne düşmüş ve yasal takip altında kalmışlardır ve vatandaşlarımıza 5 yıl boyunca tekrar bir kredi kullanma hakkı tanınmamaktadır yani bir başka deyişle beş yıl boyunca cezalı duruma düşmüşlerdir. Temerrüde düşen vatandaşlarımız 2003-2009 yıllarında çıkarılan kredi sicil affının bu dönemde de çıkarılmasını talep etmektedir."

BATIK KREDİLER 139 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Vatandaşın bankalara olan kredi ve kart borcu 542 milyar liraya ulaşırken, bankaların batık kredi miktarı da doludizgin artarak 139 milyar lirayı aştı. Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 6 milyar 662 milyon lira azalarak 2 trilyon 556 milyar 88 milyon lira oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 1 Kasım ile biten haftada 6 milyar 662 milyon lira azalış gösterdi. BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 1 Kasım itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,9 artarak 139 milyar 284 milyon liraya çıktı. Söz konusu takipteki alacakların 89 milyar 701 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 1 Kasım ile biten haftada 2 milyar 612 milyon lira artarak 437 milyar 28 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 191 milyar 594 milyon lirası konut, 6 milyar 167 milyon lirası taşıt ve 239 milyar 267 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,1 artışla 114 milyar 457 milyon liraya ulaştı.