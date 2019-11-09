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Ünlü, CHP zihniyetini zehirli ıspanağa benzetti

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü CHP’ye yönelik eleştirilerde bulunarak “Bizim şikayetçi olduğumuz şey CHP zihniyetidir. Ülke gündeminde zehirli ıspanak var. Yıllarca faydalı olur diye insanlara ıspanak yedirdiler. CHP zihniyeti de aynı” dedi.
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MHP İl Yönetimi Tramvay Cafe’de gerçekleştirilen programda ilimizde faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Programa MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’nün yanı sıra, MHP İl Yönetim Kurulu Üyeleri, TÜRKAV Gebze Şube Başkanı Ozan Özocak, Türk İmar Sen Kocaeli Şube Başkanı Kürşad Karadeli, Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, Türk Büro Sen Kocaeli Şube Başkanı Rıfat Oypan, Türk Yerel Sen Kocaeli Şube Başkanı Özcan Karabulut, MHP Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ertan Peker, TÜRKAV Üyesi Ozan Coşkun, TÜRKAV Üyesi Ali Osman Dursun ve Türk Büro Sen Üyesi Aykut Burak Çetinkaya katıldı.

STK’LARIN YANINDAYIZ

Programda konuşan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “MHP Kocaeli teşkilatları olarak aylık STK toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Bizler sahada olan bir siyasi partiyiz. Aylık programlarımızı icra ediyoruz. Bugün Kocaeli teşkilatları olarak STK’larımızı önemsiyoruz. Sendika üyelerimizi de önemsiyoruz. STK başkanlarımız kendi üyeleriyle ilgili olarak rapor verdiler. Bu raporlar neticesinde ehil arkadaşlarımızın kadrolaşması adına elimizden geleni yapıyoruz. Bürokrasideki arkadaşlarımızın yanındayız” dedi.

CHP’NİN ZİHNİYETİNDEN ŞİKAYETÇİYİZ

CHP’ye yönelik eleştirilerde bulunan Ünlü, “Bizim şikayetçi olduğumuz şey CHP zihniyetidir. Ülke gündeminde zehirli ıspanak var. Ispanak zehir veriyor artık. Yıllarca faydalı olur diye insanlara ıspanak yedirdiler. CHP zihniyeti de aynı. Bugün PKK’ya terör örgütü diyemeyen zihniyete sahip bir zihniyetten insanlar kaçacaktır. CHP’nin şu anki zihniyetine insanların ihtiyacı yok. Biz STK’larımızla vatandaşın derdini dinleyen ve onlara çözüm üreten bir parti olmaya devam edeceğiz. MHP olarak biz STK temsilcilerimize güveniyoruz” şeklinde konuştu.

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Yorumlar

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Babacan - CHP savunduklarının hep arkasında duruyor sizler gibi bugün kara dediğine yarın ak demiyor Tayyip'in eteğinin altına gizlenmeyi bırakın Tayyip kendini kurtarma peşinde birde sizimi kurtaracak ilk seçimde yolcusunuz

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