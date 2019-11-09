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TURİNDEX Travel : Üç sene üst üste bölge birincisi olduk!

TURİNDEX Travel Agency, Uluslararası Fuar Merkezi’nde açılan SANTEK 2019’daki yerini aldı.

Yasemin Kaya
Yasemin Kaya Tüm Haberleri
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TURİNDEX Travel Agency, Uluslararası Fuar Merkezi’nde açılan SANTEK 2019’daki yerini aldı. Şirket olarak, kuruluşlarından faaliyet alanlarına ve başarılarına kadar yaptıkları çalışmalara değinenTURİNDEX Genel Koordinatörü Bülent Gök; “16 yıllık geçmişi olan Hac-Umre ziyaretleri ile başlayan ticari hayatımız, bölgemizdeki yabancı sermayeli, yatırımcı kurumsal fabrikaların, yabancı misafirlerin, havaalanı transferlerini ve şehirlerarası transferlerini yapmakla devam etti. Ve üç sene üst üste satışlarda Doğu Marmara bölge birincisi olduk” dedi.

“87 KURUMSAL FİRMAYLA 2. YILIMIZI DOLDURDUK”

Hac-Umre ziyareti ile başlayan hikayelerinin kültür turizmine kadar genişlediğini sözlerine ekleyen Koordinatör Bülent Gök; “Biz havalimanı transferi gerçekleştiren 16 yıllık geçmişi olan bir turizm şirketiyiz. Şirketimiz İsa Yılgın tarafından ilk olarak Hac-Umre ziyaretleri kapsamında kurulmuştur.Zamanla kapsamımızı genişleterek, bölgemizdeki yabancı sermayeli, yatırımcı kurumsal fabrikaların, yabancı misafirlerin, havaalanı transferlerini ve şehirlerarası transferlerini, makam şoförlüğü araç tahsisi yapmaya da başladık.Müşterilerimizden gelen taleplere göre hareket ediyoruz. Aktif hizmet verdiğimiz firmalar da var, geçen seneden bu yana şu an 87kurumsal firma ile ikinci yılımızı doldurduk. Bölgemizdeki Ramada Plaza, Treep by Windham, Welbourne Otel gibi otellerin de taşımacılıklarını yapıyoruz” diyerek çalışma alanlarının çok çeşitli olduğunu vurguladı.

“9 LÜX ARAÇ 14 KİŞİLİK EKİPLE SINIRSIZ HİZMET”

İl dışında da şubeleri olduğunu ifade eden Koordinatör Bülent Gök; “Ayrıca firma olarak Türk Hava Yolları’nın ayatasıyız. Üç sene üst üste satışta Doğu Marmara bölge birinciliği elde ettikŞu an hali hazırda 9 aracımız mevcut ve 14 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Sakarya’da 1 şubemiz, Bursa’da 1 şubemiz, Gölcükte 1 şubemiz, Sancaktepe’de 1 şubemiz ve İzmit’te genel merkezimiz var. Balıkesir’de de Hac-Umre ziyaretine yönelik birimimiz var. Turizmin hemen hemen her türünü bünyemizde bulunduruyoruz. Kurumsal uçak bileti, yaz ve kış tatil seçenekleri, kültür turları, özel geziler, tarih turizmi, yurtdışı turları, Hac-Umre ziyaretleri gibi çok çeşitli seyahat etkinlikleriyle hizmetteyiz. Hizmetlerimizden faydalanmak isteyenleri İzmit Ömerağa Mahallesi Şehabettin Bilgisu Caddesi No: 98’deki adresimize ve 9 Kasım’a kadar açık olan fuar merkezimize bekliyoruz” dedi.

Bugün 11:30 TSİ - Yaşam

Muhabir Yasemin Kaya

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