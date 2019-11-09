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Kocaeli Kaya Şirketler Grubu iç ve dış pazarda büyümeye devam ediyor

Altı yıldır yapılan SANTEK Fuarları’nın önemli katılımcılarından Kocaeli Kaya Elektromekanik Şirketler Grubu’na ziyaretçiler bu yıl da yoğun ilgi gösterdi.

Yasemin Kaya
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Altı yıldır yapılan SANTEK Fuarları’nın önemli katılımcılarından Kocaeli Kaya Elektromekanik Şirketler Grubu’na ziyaretçiler bu yıl da yoğun ilgi gösterdi. 12 ülkeye ihracat yaptıklarını ifade eden Kaya Şirketler Grubu Glokal Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kaya; “Racksis markamızla server kabini, Easyco olarak da restoran yönetim sistemleri yazılımı üretiyoruz. Çatılara güneş panelleri döşeyerek üretim ağımızı genişlettik.” dedi.

 “SANTEK FUARLARI ÇOK VERİMLİ”

Racksis ve Kaya Pano olarak 30 yıldan beri faaliyette olduklarını ifade eden Kaya; “Firma olarak altı yıldır yapılan SANTEK Fuarları’na katılıyoruz, iş ilişkileri kurma  ve ürünlerimizi tanıtma anlamında çok verimli geçiyor. Ziyaretçilerden ziyade bu yıl katılımcı sayımız geçen yıla göre düşüşte bunun da ekonomik durumlarla ilgisi var diye düşünüyorum. Bu fuarlar kendi içimizdeki ticareti bile canlandırma adına çok etkili oluyor. Komşu komşunun külüne muhtaç misali yine de bu tür fuarların faydalı olacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

BİR AYDA5 ÜLKEYE İHRACAT

Dış ilişkilerini güçlü tuttuklarına değinen Kaya; “2016’da Racksis adına yeni bir firma kurduk. İlk günden beri yurtdışına yönelik çalışmalar yapmaya başlamıştık.. Gana gibi hiç ihracat yapmadığımız ülkeler de dahil 12’ye yakın ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu ay içerisinde 5 ülkeye ihracat yaptık. Ayrıca bu ay Data Center adıyla yeni bir ürün avına da yer ayırdık.  Bu pazarda da yer almak istiyoruz. Sektörel ağımızı gittikçe genişletiyoruz. Data  Center ülkemizde yeni yeni yayılmaya başlıyor ama yurtdışında çok yaygın. Bunların dışında bir de Glokal Mühendislik adı altında bir de taahhüt şirketimiz var” dedi.

“KOCELİ’YE 20 MEGAWATTLIK GÜNEŞ SANTRALİ”

Yenilenebilir enerji için Kocaeli’de de yatırım yaptıklarını belirten Kaya; “2016’da arazi ve güneş tarlalarının gündeme gelmesiyle, devlet teşvikleri ve mevzuatların değişmesiyle birlikte yatırımcılar fabrika çatıları ve konut çatılarına yönelik girişimcilere yöneldi. Elektrik fiyatlarının da çok artmasıyla güneş paneli maliyetleri geriledi ve bu sektör yatırımcıların gözdesi haline geldi. Biz de halkımıza bilgilendirme yaparak talepleri topluyoruz. Ülkemizde 45’e yakın güneş paneil üreticisi var. Devlet tarafından geçtiğimiz yıllarda yerli panel teşviki zorunluluğu da getirildi. İthal panel de ek vergi var yeli panelde ek vergi yok. Kocaeli’de 10 milyon dolarlık  bir yatırım yaparak, yaklaşık 20 megawatt bir güneş santrali kurulumu yaptık, iki yıldır üretim yapıyoruz. Son santralimizi de Kahramanmaraş’ta devreye koyduk ve şu an faaliyette” ifadelerini kullandı.

Bugün 11:32 TSİ - Yaşam

Muhabir Yasemin Kaya

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