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Bugün 11:46 TSİ- Sağlık G: Bugün 12:53 TSİ

Sağlıkta sonuncuyuz

1000 kişi başına düşen doktor ve hemşire sayısında Türkiye OECD ülkeleri arasında son sırada.
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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) üyesi 36 ülke arasında milli gelire oranla en az sağlık harcaması yüzde 4.2’lik oranla Türkiye’de yapılıyor. ABD, milli gelirinin yüzde 16.9’una ulaşan sağlık harcamasıyla bu alanda ilk sırada yer alıyor.  

OECD’nin sağlık raporuna göre, satın alma paritesiyle hesaplanan kişi başına 1227 dolarlık sağlık harcamasıyla Türkiye, bu alanda da son sırada bulunuyor. ABD, 10 bin 586 dolarlık kişi başına harcamayla ilk sırada. 

1000 kişi başına düşen doktor ve hemşire sayısında da Türkiye, sırasıyla 1.9 doktor ve 2.1 hemşire ile son sırada yer alıyor. 1000 kişi başına en çok doktor, 6.1 ile Yunanistan’da, hemşire sayısında ise 17.7 ile Norveç ilk sırada.

Türkiye, 15 yaş üstü nüfusta yüzde 26.5’lik sigara içme oranıyla, bu alanda yüzde 27.3’lük orana sahip Yunanistan’ın ardından en çok sigara tüketen ikinci ülke. Alkolde ise kişi başına yılda 1.4 litrelik tüketimle son sırada yer alıyor ancak bu rakama kaçak ve evde yapılan alkollü ürünler girmiyor.

Türkiye ayrıca, yetişkin nüfusta yüzde 12.1’lik diyabet (şeker hastalığı) oranıyla, yüzde 13.1’lik orana sahip Meksika’nın ardından ikinci sırada bulunuyor. 

Bugün 11:46 TSİ - Sağlık

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