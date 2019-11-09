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Deniz Seki’nin konseri de iptal oldu

Deniz Seki konseri iptal oldu Hayal Kahvesi Kocaeli Sahnesi 9 Kasım Cumartesi akşamı ünlü sanatçı Deniz Seki’yi konuk edecekti ancak konser iptal oldu
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Hayal Kahvesi Kocaeli Sahnesi 9 Kasım Cumartesi akşamı ünlü sanatçı Deniz Seki’yi konuk edecekti. Ancak konserin iptal edildiği duyuruldu. Konserin önümüzdeki günlerde yapılması planlanıyor.

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