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CHP’de delege seçimleri başladı

CHP İzmit’te bugün delege seçimleri başladı. Sabah saatlerinde başlayan seçimler akşam 17.00’ye kadar sürecek.
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmit İlçe’de bugün delege seçimleri başladı. 10 mahallede başlayan seçimler sabah ve öğleden sonra olarak devam ediyor. Sabah saatlerinde Gündoğdu, Yenidoğan, Kadıköy ve Cedit Mahallelerinde delege seçimleri başlayan delege seçimleri  10 mahallede tek listeli seçim yapılacak. İzmit’e Gündoğdu’da 4, Kadıköy Mahallesinde 11, Yenidoğan Mahallesinde ise 6 delege seçilecek.

103 üyenin oy kullanma hakkı olduğu 4 delege için Gündoğdu’da Mehmet Baştürk, Nesrin Toker, Hakan Oruç ve İskender Akgün aday oldu. 257 üyenin 11 delege için sandık başına gittiği Kadıköy Mahallesi’nde ise İsmail Bilgili, Bülent Sevgi, Sadık Aşkın, Kenan Dülger, Erol Çalım, Yasin Yıldız, Sinan Kulaç, Orçun Çavuş, Semih Şeker, Ayhan Pamuk, Suat Çertel aday oldu. 110 üyenin oy kullanma hakkı bulunduğuYenidoğan Mahallesi'nde Hüseyin Okur, Hatice Altıntaş, Duygu Arduç, Naim Tan, Selçuk Kurcan ve Nuri Çakmak aday oldu.

Bugün 12:25 TSİ - Siyaset

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