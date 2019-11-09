Kocaeli Emniyetine çelik bariyer desteği

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Körfez Belediyesi, kurum ve kuruluşlara desteğini sürdürüyor. Körfez dışında İl Emniyet Müdürlüğü'nün kullanımında olan çelik bariyerler konusunda da Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri desteğini verdi. Ortak yürütülen çalışma sonrasında Fen İşleri Müdürlüğü atölyesinde üretilen 650 adet çelik bariyer, Emniyet Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.