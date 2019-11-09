Körfez Belediyesi, kurum ve kuruluşlara desteğini sürdürüyor. Körfez dışında İl Emniyet Müdürlüğü'nün kullanımında olan çelik bariyerler konusunda da Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri desteğini verdi. Ortak yürütülen çalışma sonrasında Fen İşleri Müdürlüğü atölyesinde üretilen 650 adet çelik bariyer, Emniyet Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
Bugün 12:29 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 12:33 TSİ
Kocaeli Emniyetine çelik bariyer desteği
Körfez Belediyesi Fen İşleri atölyesinde imal edilen 650 adet çelik bariyer, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü yetkilerine teslim edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz