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AKP’de delege seçim tarihleri belli oldu

AKP’de yeni delege seçim tarihleri belli oldu. Yeni takvime göre 1 Aralık, 4 Aralık ve 8 Aralık tarihlerinde delege seçimleri olacak.
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AKP’de 16 Kasım tarihinde başlayacak olan delege seçimleri genel merkez tarafından verilen talimatla iptal edildi. Bugün netleşen takvime göre AKP’de yeni delege seçim tarihleri belli oldu. Yeni takvime göre AKP Kocaeli İl Teşkilatı 1 Aralık, 4 Aralık ve 8 Aralık tarihlerinde delege seçimlerinin olacağı duyuruldu.

Takvime göre 1 Aralık tarihinde İzmit, Kartepe, Başiskele, Karamürsel ve ilçelerinde delege seçimler yapılacak. 4 Aralık tarihinde Kandıra’da ve 8 Aralık tarihinde Derince, Körfez , Dilovası, Darıca, Gebze ve Çayırova ilçelerinde delege seçimleri yapılacak ve kongre süreci resmen başlatılmış olacak. Tüm ilçelerdeki delege seçimleri saat 10.00 ile 17.00 arasında gerçekleştirilecek.

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