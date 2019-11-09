Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 12:54 TSİ- Asayiş G: Bugün 13:16 TSİ

Babasının silahıyla kardeşini yaraladı!

Kandıra'da babasına ait havalı tabanca ile oynayan 15 yaşındaki çocuk, silahın ateşlenmesi sonucunda 5 yaşındaki kardeşini yaraladı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Olay, Kandıra'nın Balcı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 15 yaşındaki L.K., babasına ait havalı tabancayı habersizce aldı. L.K. tabanca ile oynarken, silahın ateşlenmesi sonucunda karşısında duran 5 yaşındaki kardeşi E.E.K.’yi yaraladı. Kurşunun omuzuna isabet ettiği çocuk yaralandı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Ağabeyinin haber vermesi üzerine yakınları durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bugün 12:54 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Üçyol tıkandı mask
Üçyol tıkandı
Araçta fuhuş yaparken polise yakalandılar mask
Araçta fuhuş yaparken polise yakalandılar
Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi var mask
Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi var
Kocaeli’de iğrenç olay! Kediye tecavüz ettiler mask
Kocaeli’de iğrenç olay! Kediye tecavüz ettiler
Hilmi Başsoyel'in ölüm nedeni belli oldu mask
Hilmi Başsoyel'in ölüm nedeni belli oldu
Öğretmen öğretmeni bıçakladı! mask
Öğretmen öğretmeni bıçakladı!
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Hayal Kahvesi baskın yedi! mask
Hayal Kahvesi baskın yedi!
İzmit’te sahte para krizi! mask
İzmit’te sahte para krizi!
Gebze'de zabıta ve vatandaşlar arasında arbede mask
Gebze'de zabıta ve vatandaşlar arasında arbede
Başvurmayan pişman olur! Geçmişe dönük iade alınabilir... mask
Başvurmayan pişman olur! Geçmişe dönük iade alınabilir...
Büyükşehir'in o paylaşımına tepki yağdı! mask
Büyükşehir'in o paylaşımına tepki yağdı!
Araçta fuhuş yaparken polise yakalandılar mask
Araçta fuhuş yaparken polise yakalandılar

GALERİ

Yoldan geçenler kokuyu fark etti, ekipler harekete geçti mask
Yoldan geçenler kokuyu fark etti, ekipler harekete geçti
İş yerine giren hırsız çaldığı bozuk paralarla yakalandı mask
İş yerine giren hırsız çaldığı bozuk paralarla yakalandı
Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü! mask
Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü!
Karamürsel'de kan donduran olay! mask
Karamürsel'de kan donduran olay!
Balkondan tırmanıp evi soyan hırsızları güvenlik kameraları ele verdi mask
Balkondan tırmanıp evi soyan hırsızları güvenlik kameraları ele verdi
Kocaeli’de erkek cesedi bulundu mask
Kocaeli’de erkek cesedi bulundu
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL