Babasının silahıyla kardeşini yaraladı!

Olay, Kandıra'nın Balcı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 15 yaşındaki L.K., babasına ait havalı tabancayı habersizce aldı. L.K. tabanca ile oynarken, silahın ateşlenmesi sonucunda karşısında duran 5 yaşındaki kardeşi E.E.K.’yi yaraladı. Kurşunun omuzuna isabet ettiği çocuk yaralandı.
HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Ağabeyinin haber vermesi üzerine yakınları durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz