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İşçiler yetersiz denetim yüzünden zehirlendi

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Kocaeli Temsilcisi Sema Kopal, "Kartepe’de yaşanan gıda zehirlenmesi yetersiz denetim sonucudur" dedi
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Kartepe Arslanbey’de piston üretimi yapan bir fabrikada yedikleri yemekten yaklaşık 100 çalışan zehirlenmişti. Yaşanan bu olayla ilgili TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Kocaeli Temsilcisi Sema Kopal, yazılı bir açıklama yaptı. Kopal yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Dün Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Arslanbey’de piston üretimi yapan bir fabrikada yedikleri yemekten yaklaşık 100 çalışan zehirlendi. Geçen hafta 196 vatandaşımız ıspanaktan zehirlendi. İlgili makamlar tarafından tatmin edici bir açıklama yapılmadığı için sebepleri ve sorumluların kim olduğu hala tartışılmaya devam ediyor. Daha onlarca zehirlenme vakası duyduk. Gıda zehirlenmelerinin gerçek sorumlularına caydırıcı bir cezai işlem uygulanmadığı ve yeterli denetim sağlanmadığı sürece maalesef duymaya devam edeceğiz. Türkiye’de 5 bini aşkın toplu yemek üretimi yapan firma var. Bunların birçoğu büyük şehirlerde hizmet veriyor. Haliyle bir rekabet de söz konusu. Örneğin, sağlıklı ve güvenli bir öğün yemeğin maliyeti 25 TL olması gerekirken, kimi yemek şirketleri 15 TL’ye yemek satabiliyor (fiyatlar tamamen örnek olması, aradaki farkı göstermesi için verilmiştir, gerçek yemek ücretleri değildir).

HAYATİ TEHLİKE ALTINDA

Burada şöyle bir problem var, sağlıklı ve güvenli bir gıda üretmek için gereken maliyetin altında fiyatlarla yemek satışı gerçekleştirilmesi durumunda, sağlık ve hijyenden feragat ediliyor. Yemek, güvenli gıda için ortaya çıkan maliyetin altında ücretlere satılınca, gerek hijyen gerek kalite ve sağlık kriterlerinden ödün veriliyor. Firma açısından hal böyleyken, diğer yandan halkımızın tükettiği gıdalardan sorumlu resmi kurumların yeterli ve etkin denetim yapmaması da buna eklenince, gıda zehirlenmeleri ve hatta buna bağlı ölümlere davetiye çıkarılıyor. Halkımızın güvenli gıdaya ulaşabilmesi için, gıda üretim ve satış yerlerinin denetiminden sorumlu olan Tarım Bakanlığı bünyesinde “çiftlikten sofraya” gıda kontrol ve denetiminde yeterli sayıda Gıda Mühendisinin istihdam edilmesi son derece önemlidir. Son birkaç ayda ülkemizde peş peşe yaşanan gıda zehirlenmeleri, bu konuda ciddi zafiyetlerin olduğunu göstermektedir. Toplu gıda zehirlenmeleri yüzünden yüzlerce insanımız sağlık sorunları yaşamakta, hayati tehlike altına girmektedir.

KAMUSAL BİR GÖREVDİR

Toplu Yemek Hizmeti, kâr amacını insan hayatının önünde tutan firmaların inisiyatifine bırakılmamalıdır. Gıda zehirlenmesinin sorumluları derhal kamuoyunda teşhir edilmeli, gıda üretiminden men edilmeli ve kamuoyu vicdanını rahatlatacak ciddi yaptırımlar-cezalar uygulanmalıdır. Tarım ve Orman Bakanlığı’nda gıda kontrolörü-denetçisi sayısı, özellikle Gıda Mühendisi sayısı son derece azdır. Bakanlık ilgili mesleklerin istihdamı konusunda dengeli bir politika izlememektedir. Bu durum gıda üretim ve satış yerlerinin etkin ve yeterli sayıda denetlenememesi, dolayısıyla halk sağlığının olumsuz etkilenmesine yol açmaktadır. Gıda denetim ve kontrol hizmetinin anayasa gereği kamusal bir görev olduğu unutulmamalıdır. Gıda denetim hizmetlerinin etkin biçimde yapılabilmesi için, bakanlığın Gıda Mühendisi istihdamını ivedilikle arttırması ve Bakanlık üst düzey yönetim kadrolarında da Gıda Mühendislerine yer vermesi gerekmektedir. Kartepe’de gıda zehirlenmesi yaşayan işçi kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz."

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