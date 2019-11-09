Atatürk düşmanı bu kez AKP'yi hedef aldı

AKP’nin, Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu 10 Kasım videosuna, Atatürk’e yönelik hakaretleri ile bilinen, son olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yaptığı provokasyonla gündeme gelen, hakkında suç duyurularında bulunan Fatih Tezcan hedef aldı.
10 Kasım videosu için AKP’yi eleştiren Tezcan, videodaki sözleri çarpıtarak 10 Kasım öncesi yeni bir provokasyona imza attı. AKP’yi “Allah’a ortak koşmakla” suçlayan Fatih Tezcan, Atatürk’e yönelik hakaret ve yalanlarını da sürdürdü.
İşte AKP Muğla İl Gençlik Kolları’nın 10 Kasım videosu ve Fatih Tezcan’ın mesajı:
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz