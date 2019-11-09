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Sen gülerken millet ölmeye devam ediyor

İstanbul Fatih'te dört kardeşin intiharının ardından Antalya'da da 4 kişilik bir aile, ekonomik nedenlerden dolayı siyanürle hayatını kaybetti. Bu gelişme üzerine İYİ Partili Lütfü Türkkan, gülerek asgari ücret hesabı yapan AK Parti milletvekili Uğur Aydemir'e tepki gösterdi.
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AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, bütçe komisyonunda yaptığı konuşmada yumurta üzerinden asgari ücret hesabı yaparak "Bizim dönemimizde yoksulluk falan yok" ifadelerini kullanmıştı. Ardından "Doğalgaz ve elektriği geçiyorum" diyen Aydemir, muhalefetin tepki göstermesi üzerine kahkaha atmıştı.

"SEN GÜLERKEN MİLLET ÖLMEYE DEVAM EDİYOR"

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, AK Parti'li Uğur Aydemir'e İstanbul Fatih'te ve Antalya'da ekonomik nedenlerden dolayı siyanürle intihar eden aileleri hatırlattı. Ekonomik kriz nedeniyle toplu intiharların başladığını söyleyen Türkkan, şu ifadeleri kullandı: "Dün komisyonda ekonominin ne kadar iyi olduğunu anlatarak kahkahalar atan bu arkadaşa gördüğüm yerde hatırlatacağım: Dün İstanbul’da, bugün Antalya'da 4 kişilik aile ekonomik kriz yüzünden yok oldu. Toplu intiharlar başladı. Sen gülerken, millet ölmeye devam ediyor."

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Yorumlar

(4)
04

Tekin 41 - BOYLE OLACAGI BELLIYDI.INTIHARLAR COK KOTU BIR DURUM.YAKINDA EKONOMIYI ELESTIRENLERE CEZA KANUNUDA CIKARACAK DAMAT FERIT PASA.ALLAH TEZ ZAMANDA CEZALARINI VERSIN.HERSEYE YUZDE OTUZ ZAM EMEKLIYE CALISANA YUZDE BES.ELBET SECIM ZAMANI GELECEK.

Yanıtla . 5Beğen . 1Beğenme 09 Kasım 16:33
03

İzmitli - Kendi çevresinde fakir yoktur, niye şaşırdınız!!

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 09 Kasım 14:54
01

Kutag - CHP li milletvekilide söyleyin 950 bin TL meclise yetimin hakkıyla vergilerle devletin kasasından telefon faturası ödetirken az goy goy yapsın

Yanıtla . 2Beğen . 3Beğenme 09 Kasım 13:30
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