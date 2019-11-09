AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, bütçe komisyonunda yaptığı konuşmada yumurta üzerinden asgari ücret hesabı yaparak "Bizim dönemimizde yoksulluk falan yok" ifadelerini kullanmıştı. Ardından "Doğalgaz ve elektriği geçiyorum" diyen Aydemir, muhalefetin tepki göstermesi üzerine kahkaha atmıştı.

"SEN GÜLERKEN MİLLET ÖLMEYE DEVAM EDİYOR"

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, AK Parti'li Uğur Aydemir'e İstanbul Fatih'te ve Antalya'da ekonomik nedenlerden dolayı siyanürle intihar eden aileleri hatırlattı. Ekonomik kriz nedeniyle toplu intiharların başladığını söyleyen Türkkan, şu ifadeleri kullandı: "Dün komisyonda ekonominin ne kadar iyi olduğunu anlatarak kahkahalar atan bu arkadaşa gördüğüm yerde hatırlatacağım: Dün İstanbul’da, bugün Antalya'da 4 kişilik aile ekonomik kriz yüzünden yok oldu. Toplu intiharlar başladı. Sen gülerken, millet ölmeye devam ediyor."