AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, bütçe komisyonunda yaptığı konuşmada yumurta üzerinden asgari ücret hesabı yaparak "Bizim dönemimizde yoksulluk falan yok" ifadelerini kullanmıştı. Ardından "Doğalgaz ve elektriği geçiyorum" diyen Aydemir, muhalefetin tepki göstermesi üzerine kahkaha atmıştı.
"SEN GÜLERKEN MİLLET ÖLMEYE DEVAM EDİYOR"
İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, AK Parti'li Uğur Aydemir'e İstanbul Fatih'te ve Antalya'da ekonomik nedenlerden dolayı siyanürle intihar eden aileleri hatırlattı. Ekonomik kriz nedeniyle toplu intiharların başladığını söyleyen Türkkan, şu ifadeleri kullandı: "Dün komisyonda ekonominin ne kadar iyi olduğunu anlatarak kahkahalar atan bu arkadaşa gördüğüm yerde hatırlatacağım: Dün İstanbul’da, bugün Antalya'da 4 kişilik aile ekonomik kriz yüzünden yok oldu. Toplu intiharlar başladı. Sen gülerken, millet ölmeye devam ediyor."
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(4 )
Tekin 41 - BOYLE OLACAGI BELLIYDI.INTIHARLAR COK KOTU BIR DURUM.YAKINDA EKONOMIYI ELESTIRENLERE CEZA KANUNUDA CIKARACAK DAMAT FERIT PASA.ALLAH TEZ ZAMANDA CEZALARINI VERSIN.HERSEYE YUZDE OTUZ ZAM EMEKLIYE CALISANA YUZDE BES.ELBET SECIM ZAMANI GELECEK.
İzmitli - Kendi çevresinde fakir yoktur, niye şaşırdınız!!
Vatandaş - Allah bildiği gibi yapsın
Kutag - CHP li milletvekilide söyleyin 950 bin TL meclise yetimin hakkıyla vergilerle devletin kasasından telefon faturası ödetirken az goy goy yapsın
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.