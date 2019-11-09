Tavuk devinin konkordato süresi 6 ay daha uzatıldı!

Türkiye'nin köklü tavuk firmalarından Keskinoğlu konkordato süresini 6 ay daha uzattı. Şirkete yönelik ilk olarak 12 Haziran 2018 tarihinde 3 aylık geçici mühlet verişmişti. Daha sonra bu süre 12 Eylül 2018 tarihinde 2 ay daha uzatılmıştı. Daha sonra ise 09 Kasım 2018 tarihinde 1 yıllık geçici mühlet verilmişti. Şimdi ise Akhisar 1. Asliye Hukuk Mahkemesi şirketin konkordato süresini 6 ay daha uzattı.

Firmanın Avukatı Murat Sınay sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Şirketimizin konkordato süreci Akhisar 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018 / 362 Esas sayılı dosyasından verilen 07.11.2019 tarihli kararla 6 ay süre ile uzatılmıştır. Şirketimiz etkin stratejilerini başarıyla tamamlayacaktır. Mahkemenin kanaati de bu yöndedir.” ifadelerini kullandı.

“HİÇ OLMADIĞIMIZ KADAR AZİMLİYİZ”

Şirketin başarıya yakın olduğunu belirten Sınay, “Şirketimiz tanınan konkordato süresini boyunca, ciddi biçimde tasarruf tedbirlerini hayata geçirebilmiş ve başarıya daha da yakın olabilmeyi sağlayabilmiştir. Her manadaki tasarruf tedbirlerimiz olumlu sonuçlarını vermiş ve vermeye de devam etmektedir.” dedi.