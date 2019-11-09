Darıca Yozgat’ı ağırlıyor Gölcük Malatya’da!..

Dün Malatya’ya giderek üs kuran Gölcükspor, Yeşilyurt karşısında umut arıyor. TFF’nin amatörlüğe düşmeyen ender takımlarından olan Gölcükspor, son derece istikrarsız bir sezon geçirirken, art arda seri yenilgiler, art arta seri galibiyetlerden sonra, iç sahadaki beraberlikle yine kötü günler yaşamaya başladı. Karacabey’den 4 gol yedikten sonar Taner Gülleri ile yola devam kararı alan yönetim, art arda gelen iç saha ve deplasman galibiyetleriyle moral bulmuştu. Ancak geçen hafta yine iç sahada gelen beraberlik can sıktı. Bugünkü maçta mutlaka 3 puan bekleniyor. 11. sırada yer alan ve 11 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve tam 5 yenilgi alan Gölcükspor 14 puan toplayabildi. Yeşilyurt ise 11 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgiyle 8 puana sahip. Sondan ikinci sırada can pazarı yaşıyor. Müsabaka saat 13.00’te başlayacak.

DARICA G.B. YARALARINI SARMAYA ÇALIŞYIYOR

Art arda beraberlik ve yenilgiyle bir anda zirveden inen eski lider Darıca Gençler Birliği ise, bugün Yozgatspor karşısında iç saha galibiyetiyle yeniden çıkışa geçmek ve zirveye yükselmek istiyor. Sarı Yeşilliler, düşüş trendi sonrasında dalgalanmalar da yaşarken, sorunlar şu an için halı atına süpürüldü. Para sıkıntısı yaşanan kulüp, ligde halen 3. Sırada yer alıyor ve 11 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 22 puana ulaştı. Rakip bir zamanların süper lig ekibi olan Yozgat 1959 FK ise 12. sırada yer alırken, 11 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Yozgat’ın puanı 14… 13.30‘da başlayacak maç Darıca 15 Temmuz Şehitler Stadı’nda oynanacak.