Gençlere verdiği önemi her fırsatta vurgulayan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün öncülüğünde ilçede düzenlenen “Amatör Ruhunu Kaybetmeyen Profesyoneller” konulu panelde, alanında örnek isimler, Derincelilerle bir araya geldi. Panelde yaptığı konuşmada önemli mesajlar veren başkan Aygün, “En iyi yatırım, gençliğe yapılan yatırımdır” dedi

ALAGAŞ, KALOĞLU VE TÜRKMEN KATILDI

Derince’de bulunan Yelken Kafe’de düzenlenen “Amatör Ruhunu Kaybetmeyen Profesyoneller” konulu spor paneli alanında kariyer yapmış, davranışlarıyla örnek olmuş isimlerle, genç sporcuları ve öğrencileri bir araya getirdi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün ev sahipliğinde gerçekleşen panele Derince Kaymakamı Cemil Aksak, Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi, kaymakamlık ve belediye daire müdürleri, spor camiasının temsilcileri, okul müdürleri, öğrenciler, sporcular ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Moderatörlüğünü Hayrettin Albayrak’ın yaptığı "Amatör Ruhunu Kaybetmeyen Profesyoneller" konulu spor panelinde Dünya Şampiyonu eski Karateci Haldun Alagaş, eski Milli Futbolcu Sinan Kaloğlu ve Kocaelispor’un eski futbolcusu Muhammed Türkmen konuşmacı olarak katıldı.

ALAGAŞ: SPOR KÜLTÜRÜMÜZÜN OLUŞMASI LAZIM

Geçmişte karatede Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan ülkemizin gururu kentimizin evladı yaşayan efsane Haldun Alagaş ise konuşmasına panelin düzenlenmesi dolayısıyla Başkan Aygün ve katkı sunanlara teşekkür ederek başladı. Sporculuk hayatından kesitler aktaran Alagaş, “1970 yılında İzmit’te doğdum. Uzun yıllardır karate sporuyla uğraşıyorum. 1982 yılında Muzaffer Yoldaş nezaretinde karateye başladım. 1988 yılında da ilk defa Ümit Milli Takımına girdim. Ardından en genç dünya şampiyonu unvanını aldım. O dönemler sporda başarılı olmak çok daha zordu fakat çok çalışarak hedeflerime ulaştım. Avrupa ve Dünya şampiyonlukları başta olmak üzere bir çok alanda ülkeme şampiyonluklar kazandırdım” dedi. Spora küçük yaşlarda başlanmasının önemine değinen Alagaş, okullardaki beden eğitimi ders saatlerinin de arttırılmasının gerekliliğini ifade etti. Ülkemizde son yıllarda çok güzel tesisler yapıldığını belirten Alagaş, “Tesisleşme konusunda çok başarılıyız. Fakat bir spor kültürümüzün oluşması lazım” dedi. Gençlere karate branşını ve spor yapmalarını tavsiye eden Alagaş, “Gençlere kesinlikle spor yapmalarını tavsiye ediyorum. Hangi branş olursa olsun, mutlaka spor yapın. Spor yaptığınız zaman hem eğitim yaşantınızdaki başarınız artacak hem de hayatınızda çok önemli pozitif gelişmeler olacaktır” dedi. Panelistlerin kendilerine yöneltilen sorulara verdiği cevaplarla devam eden panel, protokolün katılımcılara plaket takdim etmesi ile sona erdi.

KALOĞLU: HEDEFİM AVRUPA’DA TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPMAK

Derince Kaymakamı Cemil Aksak ise yaptığı konuşmada “Çok değerli davetlilerimizle bir araya geldiğimiz panelimize gösterilen ilgi bizleri mutlu etti. Paneli düzenleyen Belediye Başkanımız Zeki Aygün’e, katılan öğrencilerimize ve halkımıza, panelistlerimize çok teşekkür ediyorum” dedi. Milli takımımızın ve Beşiktaş’ın eski futbolcularından Sinan Kaloğlu yaptığı konuşmada “Futbola Boluspor minik takımında başladım. Ülkemizde Altay, Beşiktaş ve diğer kulüplerimizde oynadım. Almanya ve Hollanda liglerinde forma giydim. Amacım iyi bir teknik direktör olarak Avrupa’da görev yapmak. Bu konuda kendimi geliştirmeye devam ediyorum” dedi.

TÜRKMEN: YILLAR SONRA BURADA OLMAKTAN MUTLUYUM

Kocaelispor’da da bir dönem forma giyen Muhammed Türkmen ise yaptığı konuşmada gençlere önemli mesajlar verdi. Futbola Ordu’da amatör kümede başladığını belirten Türkmen, “Sonra Fenerbahçe altyapısına transfer oldum. İnegölspor’da ise profesyonel oldum. Çok sevdiğim Kocaelispor camiasında da yaşadığım sakatlıktan dolayı kısa bir süre olsa da forma giydim. Yıllar sonra burada olmaktan mutluyum. Hedefim ülkeme spor camiası içerisinde hizmet etmek” dedi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün gençlere ve spora yaklaşımının çok önemli olduğunu vurgulayan Türkmen, “Başkanımızın tesisleşmeye olan desteği çok önemli. Son 15 yılda ülkemizde çok ciddi tesisler yapıldı” dedi.