Efsanelerin antrenörü Çınar’dan Karamürselspor’a destek!..

Karamürsel Ennur Ticaret’in sahibi Engin Çınar, BAL 11. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Karamürselspor’un teknik ekip ve futbolcularına Edirne’nin güçlü takımlarından biri olan Uzunköprü Futbol takımıyla bugün yapacakları zorlu maç öncesi Ereğli’de bulunan Karamürsel’in yağlı güreşçilerinden Ali Kazım Yavuz’un işletmeciliği yaptığı Yavuz Et Lokantası’nda moral yemeği verdi.

ÇINAR: GURURUMUZ OLDUNUZ

Engin Çınar, “BAL’da sizler Karamürsel’in ve Kocaeli’nin gururusunuz. Bizler de sizlerle gurur duyuyoruz. Bundan sonra da çok iyi olacağına inanıyoruz. Pazar günü (bugün) deplasmanda Uzunköprüspor ile oynuyoruz. İnşallah geçen hafta deplasmanda Çengelköyüspor’u yendiğiniz gibi, bu müsabakadan da iyi bir sonuç alarak, bizleri sevindirirsiniz. Bundan sonra da oynayacağınız maçlarda sizlere başarılar diliyorum” dedi. Karamürselspor Teknik Direktörü Cem Baki de, futbol takımına verdiği moral yemeğinden dolayı Karamürsel Ennur Ticaret’in sahibi Engin Çınar’a teşekkür etti.