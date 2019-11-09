Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 13:40 TSİ- Spor G: Bugün 13:44 TSİ

ATA’NIN MİRASI SAĞLAM ELLERDE…

“Gölcük’te Öğrenciysen Projesi” kapsamında, Gölcük Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere spor salonunda gerçekleştirilen törenle ödülleri verildi
mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Ödül törenine Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Ceyhan, Gölcük Gençlik Merkezi Müdürü İsmet Ormancıoğlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri arası resim, şiir ve kompozisyon dallarında, ortaokul ve lise öğrencileri arası Cumhuriyet Kupası Kros Yarışması’nda ayrıca 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında ortaokul ve lise öğrencileri arasında düzenlenen Atatürk Kupası Masa Tenisi Turnuvası’nda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

İŞTE KATEGORİLER VE SONUÇLAR:

“HÜR VE GÜZEL VATANIM” KONULU RESİM YARIŞMASI:

OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİ:

1.Saraylı Yunus Emre Anaokulu-Zeynep Alya Emen

İLKOKULLAR ARASI:

1.Pirireis İlkokulu-Duru Şıkkibal

ORTAOKULLAR ARASI:

1. Cahit Külebi Ortaokulu- Ayşegül Özçelik

 “YAŞASIN CUMHURİYET” KONULU ŞİİR YARIŞMASI:

ORTAOKULLAR:

1. Cahit Külebi Ortaokulu- Levent Bayrakdaroğlu

 “CUMHURİYET’İN ÖNEMİ” KOMPOZİSYON YARIŞMASI:

LİSELER:

1.Gölcük Fen Lisesi- Ebru Uzun

CUMHURİYET KUPASI KROS YARIŞMASI:

LİSE GENÇ KIZLAR:

1.Gölcük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi- Ceylan Tan

2.Hacı Halit Erkut Anadolu Lisesi-Burcu Arslan

3.Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi-Nilay Gür

4.Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi Damla Yıldız

ATATÜRK KUPASI MASA TENİSİ TURNUVASI:

GENÇ ERKEKLER:

1.Gölcük Fen Lisesi-Kaan Mumcu

2.Gölcük Anadolu Lisesi-Emre Bozkurt

3.Gölcük Anadolu Lisesi-Muhammed Bilen

4.Gölcük Anadolu Lisesi Hakan Efe Türkmen

CUMHURİYET KUPASI KROS YARIŞI:

LİSE GENÇ ERKEKLER:

1.Çakabey Anadolu Lisesi Mustafa Taşçı

2.Fatih Sultan Mehmet Lisesi Özgür Er

3.Barbaros Hayrettin Lisesi Mustafa Akaröz

4.Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi Yunus Sancak

ATATÜRK KUPASI MASA TENİSİ TURNUVASI:

LİSE GENÇ KIZLAR:

1.Gölcük Anadolu Lisesi Elif Özyapı

2.İhsaniye Anadolu Lisesi Züleyha Daşlıtepe

3.Gölcük Anadolu Lisesi Rana Güncan

4.İhsaniye Anadolu Lisesi İlayda Şerbetçioğlu

CUMHURİYET KUPASI KROS YARIŞMASI:

1.Gölcük Ortaokulu Serkan Kır

2.Kocatepe Ortaokulu Emirhan Durmuş

3.Gölcük Ortaokulu Yunus Emre Öncel

4.Halıdere Ortaokulu Tahsincan Sümer

 

ATATÜRK KUPASI MASA TENİSİ TURNUVASI:

ORTAOKUL YILDIZ KIZLAR:

1.Hamidiye Ortaokulu Nilsu Uzuner

2.Hamidiye Ortaokulu Azra Günenç

3.Hamidiye Ortaokulu Zehra Nur Kuloğlu

4.Hamidiye Ortaokulu Seher Aksoy

 

CUMHURİYET KUPASI KROS YARIŞMASI

ORTAOKUL KÜÇÜK KIZLAR:

1.Yazlık Tabosan Ortaokulu Cemre Albayrak

2. Yazlık Tabosan Ortaokulu Eylül Albayrak

3. Dumlupınar Ortaokulu Zeynep Ceren Kahraman

4. Dumlupınar Ortaokulu Tuana Aydemir

 

CUMHURİYET KUPASI KROS YARIŞMASI

ORTAOKUL KÜÇÜK ERKEKLER:

1. İhsaniye Ortaokulu Muhammed Esat Tosunoğlu

2.  Hamidiye Ortaokulu Muhammed Özer

3. Gölcük Ortaokulu Ahmet Emir Özer

4. Yazlık Tabosan Ortaokulu Muhammet Ali Can

 

ATATÜRK KUPASI MASA TENİSİ TURNUVASI

ORTAOKUL KÜÇÜK ERKEKLER:

1. Yazlık Tabosan Ortaokulu Yunus Enes Ceyhan

2.  Cahit Külebi Ortaokuluı Mert Efe Oruç

3. Hamidiye Ortaokulu Aziz Altun

4. Hamidiye Ortaokulu Emre Altun

 

ATATÜRK KUPASI MASA TENİSİ TURNUVASI

ORTAOKUL KÜÇÜK KIZLAR:

1. Hamidiye Ortaokulu Zeynep Özer

2. Hamidiye Ortaokulu Ecrin Özder

3. Hamidiye Ortaokulu Özgür İşbilen

4. Yazlık Tabosan Ortaokulu Bahar Gül

 

Bugün 13:40 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Dünya üçüncüsü Ramazan, Gölcük'ü ayağa kaldırdı mask
Dünya üçüncüsü Ramazan, Gölcük'ü ayağa kaldırdı
İyi ki doğdun kadın Survivor Derya!.. mask
İyi ki doğdun kadın Survivor Derya!..
Bu çocuğa HELAL OLSUN! mask
Bu çocuğa HELAL OLSUN!
İzmit ilçeye yazık oldu mask
İzmit ilçeye yazık oldu
İlimtepe Kullar’da 2 kadro dışı!.. mask
İlimtepe Kullar’da 2 kadro dışı!..
Dinçel: Transfere futbolcular karar verecek mask
Dinçel: Transfere futbolcular karar verecek
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Hayal Kahvesi baskın yedi! mask
Hayal Kahvesi baskın yedi!
İzmit’te sahte para krizi! mask
İzmit’te sahte para krizi!
Gebze'de zabıta ve vatandaşlar arasında arbede mask
Gebze'de zabıta ve vatandaşlar arasında arbede
Başvurmayan pişman olur! Geçmişe dönük iade alınabilir... mask
Başvurmayan pişman olur! Geçmişe dönük iade alınabilir...
Araçta fuhuş yaparken polise yakalandılar mask
Araçta fuhuş yaparken polise yakalandılar
Büyükşehir'in o paylaşımına tepki yağdı! mask
Büyükşehir'in o paylaşımına tepki yağdı!

GALERİ

Yoldan geçenler kokuyu fark etti, ekipler harekete geçti mask
Yoldan geçenler kokuyu fark etti, ekipler harekete geçti
İş yerine giren hırsız çaldığı bozuk paralarla yakalandı mask
İş yerine giren hırsız çaldığı bozuk paralarla yakalandı
Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü! mask
Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü!
Karamürsel'de kan donduran olay! mask
Karamürsel'de kan donduran olay!
Balkondan tırmanıp evi soyan hırsızları güvenlik kameraları ele verdi mask
Balkondan tırmanıp evi soyan hırsızları güvenlik kameraları ele verdi
Kocaeli’de erkek cesedi bulundu mask
Kocaeli’de erkek cesedi bulundu
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL