ATA’NIN MİRASI SAĞLAM ELLERDE…

Ödül törenine Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Ceyhan, Gölcük Gençlik Merkezi Müdürü İsmet Ormancıoğlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri arası resim, şiir ve kompozisyon dallarında, ortaokul ve lise öğrencileri arası Cumhuriyet Kupası Kros Yarışması’nda ayrıca 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında ortaokul ve lise öğrencileri arasında düzenlenen Atatürk Kupası Masa Tenisi Turnuvası’nda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

İŞTE KATEGORİLER VE SONUÇLAR:

“HÜR VE GÜZEL VATANIM” KONULU RESİM YARIŞMASI:

OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİ:

1.Saraylı Yunus Emre Anaokulu-Zeynep Alya Emen

İLKOKULLAR ARASI:

1.Pirireis İlkokulu-Duru Şıkkibal

ORTAOKULLAR ARASI:

1. Cahit Külebi Ortaokulu- Ayşegül Özçelik

“YAŞASIN CUMHURİYET” KONULU ŞİİR YARIŞMASI:

ORTAOKULLAR:

1. Cahit Külebi Ortaokulu- Levent Bayrakdaroğlu

“CUMHURİYET’İN ÖNEMİ” KOMPOZİSYON YARIŞMASI:

LİSELER:

1.Gölcük Fen Lisesi- Ebru Uzun

CUMHURİYET KUPASI KROS YARIŞMASI:

LİSE GENÇ KIZLAR:

1.Gölcük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi- Ceylan Tan

2.Hacı Halit Erkut Anadolu Lisesi-Burcu Arslan

3.Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi-Nilay Gür

4.Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi Damla Yıldız

ATATÜRK KUPASI MASA TENİSİ TURNUVASI:

GENÇ ERKEKLER:

1.Gölcük Fen Lisesi-Kaan Mumcu

2.Gölcük Anadolu Lisesi-Emre Bozkurt

3.Gölcük Anadolu Lisesi-Muhammed Bilen

4.Gölcük Anadolu Lisesi Hakan Efe Türkmen

CUMHURİYET KUPASI KROS YARIŞI:

LİSE GENÇ ERKEKLER:

1.Çakabey Anadolu Lisesi Mustafa Taşçı

2.Fatih Sultan Mehmet Lisesi Özgür Er

3.Barbaros Hayrettin Lisesi Mustafa Akaröz

4.Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi Yunus Sancak

ATATÜRK KUPASI MASA TENİSİ TURNUVASI:

LİSE GENÇ KIZLAR:

1.Gölcük Anadolu Lisesi Elif Özyapı

2.İhsaniye Anadolu Lisesi Züleyha Daşlıtepe

3.Gölcük Anadolu Lisesi Rana Güncan

4.İhsaniye Anadolu Lisesi İlayda Şerbetçioğlu

CUMHURİYET KUPASI KROS YARIŞMASI:

1.Gölcük Ortaokulu Serkan Kır

2.Kocatepe Ortaokulu Emirhan Durmuş

3.Gölcük Ortaokulu Yunus Emre Öncel

4.Halıdere Ortaokulu Tahsincan Sümer

ATATÜRK KUPASI MASA TENİSİ TURNUVASI:

ORTAOKUL YILDIZ KIZLAR:

1.Hamidiye Ortaokulu Nilsu Uzuner

2.Hamidiye Ortaokulu Azra Günenç

3.Hamidiye Ortaokulu Zehra Nur Kuloğlu

4.Hamidiye Ortaokulu Seher Aksoy

CUMHURİYET KUPASI KROS YARIŞMASI

ORTAOKUL KÜÇÜK KIZLAR:

1.Yazlık Tabosan Ortaokulu Cemre Albayrak

2. Yazlık Tabosan Ortaokulu Eylül Albayrak

3. Dumlupınar Ortaokulu Zeynep Ceren Kahraman

4. Dumlupınar Ortaokulu Tuana Aydemir

CUMHURİYET KUPASI KROS YARIŞMASI

ORTAOKUL KÜÇÜK ERKEKLER:

1. İhsaniye Ortaokulu Muhammed Esat Tosunoğlu

2. Hamidiye Ortaokulu Muhammed Özer

3. Gölcük Ortaokulu Ahmet Emir Özer

4. Yazlık Tabosan Ortaokulu Muhammet Ali Can

ATATÜRK KUPASI MASA TENİSİ TURNUVASI

ORTAOKUL KÜÇÜK ERKEKLER:

1. Yazlık Tabosan Ortaokulu Yunus Enes Ceyhan

2. Cahit Külebi Ortaokuluı Mert Efe Oruç

3. Hamidiye Ortaokulu Aziz Altun

4. Hamidiye Ortaokulu Emre Altun

ATATÜRK KUPASI MASA TENİSİ TURNUVASI

ORTAOKUL KÜÇÜK KIZLAR:

1. Hamidiye Ortaokulu Zeynep Özer

2. Hamidiye Ortaokulu Ecrin Özder

3. Hamidiye Ortaokulu Özgür İşbilen

4. Yazlık Tabosan Ortaokulu Bahar Gül