Aynı saatte ise şampiyonluk adayı Maşukiyespor ile son haftaların formda takımı Kocaeli Güneşspor karşılaşacak. Maç Maşukiye Stadı’nda oynanacak. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta KartepeBelediyespor’un rakibi Derbent olacak. Acısu Stadı’ndaki maçı başlama saat 13.00. Günün son maçı saat 15.15’te başlayacak ve Darıca Kültür ile HerekeYıldızspor arasındaki karşılaşma Nene Hatun Stadı’nda oynanacak.
Bugün 13:43 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:45 TSİ
Değirmendere’de harika maç
Süper Amatör Lig B Grubu’nda ilk yarının son maçları bugün oynanacak. Haftanın maçında lider Yuvacıkspor ile Değirmenderespor, Değirmendere’de karşılaşacak. Mücadele saat 15.00’da başlayacak ve maçı Enes Kulaksız yönetecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz