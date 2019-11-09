Değirmendere’de harika maç

Aynı saatte ise şampiyonluk adayı Maşukiyespor ile son haftaların formda takımı Kocaeli Güneşspor karşılaşacak. Maç Maşukiye Stadı’nda oynanacak. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta KartepeBelediyespor’un rakibi Derbent olacak. Acısu Stadı’ndaki maçı başlama saat 13.00. Günün son maçı saat 15.15’te başlayacak ve Darıca Kültür ile HerekeYıldızspor arasındaki karşılaşma Nene Hatun Stadı’nda oynanacak.