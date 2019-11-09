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Dün 23:00 TSİ- Spor G: Dün 13:47 TSİ

3 OLSUN BİZİM OLSUN!..

Lider Kocaelispor sezonun 12. haftasında Fatsa Belediyespor’u konuk ediyor. Kocaeli Stadı’ndaki maç saat 13.30’da başlayacak. Yeşil Siyahlılar maçı kazandı takdirde bu sezon ilk kez 3’te 3 yapmış olacak

Erdem ÖVÜÇ
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Erbaa ve Büyükçekmece Tepecik galibiyetlerinin ardından kendine gelen ve Erokspor’un da son 2 maçta 5 puan kaybetmesi ile birlikte 4 hafta sonra liderliği tekrardan eline geçiren Kocaelispor, 9 puanla ateş hattında bulunan Fatsa Belediyespor’u Kocaeli Stadı’nda konuk edecek. Sarı kart cezalısı Taha Batuhan dışında eksik futbolcusu olmayan takımda teknik adam Selahaddin Dinçel’in Batuhan’ın yerine Mesut’u stoperde maça başlatması bekleniyor.

TAHMİNİ 11…

Kocaelispor’un Fatsa maçına kalede Ercüment, savunmanın sağında Semih, solunda Erdinç, ortasında Kemal Can ve Mesut, önlerinde Sefa ve Serdar Ümit, sağda Gökdeniz, solda Burak Süleyman, forvete yakın bölgede Talha, ileride de Yakup 11’i ile sahadaki yerini alması bekleniyor. 5 iç saha maçında 4 galibiyet 1 de yenilgi elde eden Yeşil Siyahlılar bu sezon iç sahadaki 15. puanına da ulaşmak istiyor.

KATI SAVUNMA YAPACAKLAR

Sezona istediği gibi başlayamayan ve ilk 7 maçta sadece 3 puan alabilen Fatsa temsilcisi son 3 maçında elde ettiği 2 iç saha galibiyeti ile dikkat çekti. Ordu ekibi deplasmanda kötü bir karneye sahip. 5 deplasman maçında 1 puan alan Fatsa’nın Kocaelispor’a karşı katı savunma yapacağı tahmin ediliyor. Ordu ekibinde kalede tanıdık bir isim, eski Gölcükspor ve Derincesporlu Ömürcan Çavuşoğlu yer alacak.

HAKEM İZMİR’DEN…

Kocaelispor’un BAL’da şampiyon olduğunda savunmasında oynayan Erol Durbakan da Kocaelispor’a rakip olacak. Rakipte ofans oyuncuları Hacı Şükrü, Ufuk Ayaydın ve forvet Fatih Arat dikkatli olunması gereken isimler.Yeşil Siyahlılar erken gol bulup rakibin kilidini açmak, skoru lehine çevirip 3 puanı cebine koymak ve seriyi 3 maça çıkarmak için elinden geleni yapacak. Kocaeli Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak olan mücadeleyi İzmir’den Önder Turgay Demirdak yönetecek.

MAÇIN KÜNYESİ

KOCAELİSPOR

FATSA BELEDİYE

KOCAELİSPOR

ERCÜMENT KAFKASYALI

SEMİH KARADENİZ

ERDİNÇ KARAKAŞ

KEMAL CAN AYDEMİR

MESUT ÖZDEMİR

SERDAR ÜMİT DENİZ

SEFA NARİN

GÖKDENİZ BAYRAKDAR

TALHA MAYHOŞ

BURAK SÜLEYMAN

YAKUP ALKAN

FATSA BELEDİYESPOR

ÖMÜRCAN ÇAVUŞOĞLU

RIDVAN SÖNMEZ

HACİ ŞÜKRÜ ÇİÇEK

UFUK AYAYDIN

MEHMET SEÇME

FATİH ARAT

ZEKİ SİNANOĞLU

EROL DURBAKAN

ZİHNİ AYDIN

MEHMET BERBER

RECEP YAŞAR

HAKEMLER: Önder Turgay Demirdak, Tolga Atasoy, Birkan Çanakcıoğlu

SAAT: 13.30

HAVA: 25 derece parçalı

Dün 23:00 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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