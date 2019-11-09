3 OLSUN BİZİM OLSUN!..

Erbaa ve Büyükçekmece Tepecik galibiyetlerinin ardından kendine gelen ve Erokspor’un da son 2 maçta 5 puan kaybetmesi ile birlikte 4 hafta sonra liderliği tekrardan eline geçiren Kocaelispor, 9 puanla ateş hattında bulunan Fatsa Belediyespor’u Kocaeli Stadı’nda konuk edecek. Sarı kart cezalısı Taha Batuhan dışında eksik futbolcusu olmayan takımda teknik adam Selahaddin Dinçel’in Batuhan’ın yerine Mesut’u stoperde maça başlatması bekleniyor.
TAHMİNİ 11…
Kocaelispor’un Fatsa maçına kalede Ercüment, savunmanın sağında Semih, solunda Erdinç, ortasında Kemal Can ve Mesut, önlerinde Sefa ve Serdar Ümit, sağda Gökdeniz, solda Burak Süleyman, forvete yakın bölgede Talha, ileride de Yakup 11’i ile sahadaki yerini alması bekleniyor. 5 iç saha maçında 4 galibiyet 1 de yenilgi elde eden Yeşil Siyahlılar bu sezon iç sahadaki 15. puanına da ulaşmak istiyor.
KATI SAVUNMA YAPACAKLAR
Sezona istediği gibi başlayamayan ve ilk 7 maçta sadece 3 puan alabilen Fatsa temsilcisi son 3 maçında elde ettiği 2 iç saha galibiyeti ile dikkat çekti. Ordu ekibi deplasmanda kötü bir karneye sahip. 5 deplasman maçında 1 puan alan Fatsa’nın Kocaelispor’a karşı katı savunma yapacağı tahmin ediliyor. Ordu ekibinde kalede tanıdık bir isim, eski Gölcükspor ve Derincesporlu Ömürcan Çavuşoğlu yer alacak.
HAKEM İZMİR’DEN…
Kocaelispor’un BAL’da şampiyon olduğunda savunmasında oynayan Erol Durbakan da Kocaelispor’a rakip olacak. Rakipte ofans oyuncuları Hacı Şükrü, Ufuk Ayaydın ve forvet Fatih Arat dikkatli olunması gereken isimler.Yeşil Siyahlılar erken gol bulup rakibin kilidini açmak, skoru lehine çevirip 3 puanı cebine koymak ve seriyi 3 maça çıkarmak için elinden geleni yapacak. Kocaeli Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak olan mücadeleyi İzmir’den Önder Turgay Demirdak yönetecek.
MAÇIN KÜNYESİ
KOCAELİSPOR
FATSA BELEDİYE
KOCAELİSPOR
ERCÜMENT KAFKASYALI
SEMİH KARADENİZ
ERDİNÇ KARAKAŞ
KEMAL CAN AYDEMİR
MESUT ÖZDEMİR
SERDAR ÜMİT DENİZ
SEFA NARİN
GÖKDENİZ BAYRAKDAR
TALHA MAYHOŞ
BURAK SÜLEYMAN
YAKUP ALKAN
FATSA BELEDİYESPOR
ÖMÜRCAN ÇAVUŞOĞLU
RIDVAN SÖNMEZ
HACİ ŞÜKRÜ ÇİÇEK
UFUK AYAYDIN
MEHMET SEÇME
FATİH ARAT
ZEKİ SİNANOĞLU
EROL DURBAKAN
ZİHNİ AYDIN
MEHMET BERBER
RECEP YAŞAR
HAKEMLER: Önder Turgay Demirdak, Tolga Atasoy, Birkan Çanakcıoğlu
SAAT: 13.30
HAVA: 25 derece parçalı
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz