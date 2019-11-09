Kaptan Süleyman: En kötü 20 bin olsun!..

Şehrin en büyük markası Kocaelispor’a destek olunması gerektiğinin altını çizen Süleyman Fatsa maçı öncesi şu düşüncelere yer verdi: Karşıyaka yenilgisinin ardından kredimizin kalmadığının farkındaydık. Takım olarak iyi bir cevap vermemiz gerekiyordu. Üst üste kazandığımız 2 maçla sezon başındaki havamızı yakaladık.

ELİNDEN TUTSUN, GETİRSİN

Bu liglerde seriler önemlidir ve bizim de yukarıda kalmamız, hatta ilk yarıyı lider bitirmemiz lazım. İkinci yarı işimiz biraz daha kolay olur. Erok maçına yaklaşıyoruz. Bu maça kadar kayıpsız devam etmek niyetindeyiz. Son durumumuz iyi. Herkes torununu, çocuğu, yeğenini ya da bir küçücüğünü elinden tutup maça getirsin, en kötü 20 bin olsun. Bekliyoruz.