Kaptan Süleyman: En kötü 20 bin olsun!..

Şehrin en büyük markası Kocaelispor’a destek olunması gerektiğinin altını çizen Süleyman Fatsa maçı öncesi şu düşüncelere yer verdi: Karşıyaka yenilgisinin ardından kredimizin kalmadığının farkındaydık. Takım olarak iyi bir cevap vermemiz gerekiyordu. Üst üste kazandığımız 2 maçla sezon başındaki havamızı yakaladık.
ELİNDEN TUTSUN, GETİRSİN
Bu liglerde seriler önemlidir ve bizim de yukarıda kalmamız, hatta ilk yarıyı lider bitirmemiz lazım. İkinci yarı işimiz biraz daha kolay olur. Erok maçına yaklaşıyoruz. Bu maça kadar kayıpsız devam etmek niyetindeyiz. Son durumumuz iyi. Herkes torununu, çocuğu, yeğenini ya da bir küçücüğünü elinden tutup maça getirsin, en kötü 20 bin olsun. Bekliyoruz.
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Yorumlar
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Mesut Can - Kaptan haklı. Bu stadı bende 20 bin in altında görmek istemiyorum bir taraftar olarak. 2 Milyon un üzerinde nüfus var . Taraftar sayımız inanın kötü. Birde yeni stadtayız . Koltuklar rahat . Biraz üzerimize düşeni yapmamız şart. Sevdanın ligi olmaz diyorsak trübünleri doldurmamız lazım.
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