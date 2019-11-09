Ercüment: Sabırsızlıkla bekliyoruz

Ercüment, sezon sonunda mutlu sona ulaşmak istediklerini belirtti ve Fatsa maçı öncesi şu şekilde konuştu: Sezon başından beri güzel bir ortamımız olsa da bu enerjimizi sahada veremiyorduk. 2 haftadır kazanıyoruz. Tabii ki maç kazanılınca ortam daha da güzel oluyor. Şehrin beklentilerini biliyor ve buna göre hareket ediyoruz. Fatsa ve Kemer maçlarını kazanıp Erok maçına kadar kayıp vermek istemiyoruz.İlk yarının sonunda liderliği garanti altına almak istiyoruz. İnşallah hep beraber mutlu sona ulaşırız.

KÜSTÜRDÜK

Sezon öncesinde –Bu takım 20 puanla şampiyon olur, ligi rahat götürür- denildi. Ancakbu özgüven ters etki yarattı. Tepecik, Of maçlarındaki yenilgilerin ardından strese girdik, taraftarımızı küstürdük. Teknik adamımız değişti, sonrasında aldığımız 2 galibiyet çok iyi oldu. Erbaa maçı ile birlikte çıkışa geçtik. Fatsa maçı da diğer maçlar gibi çok kritik. Taraftarımızın statta olması lazım. Onları sabırsızlıkla bekliyoruz.