Feridun: Kimseyi Küçümsemiyoruz

Kocaelispor’da etkili ofans oyuncularından Feridun Kıroğlu ligde kimseyi küçük görmediklerini, böyle bir lükslerinin de olmadığını belirterek şunları söyledi: Takım son iki haftadır kazanıyor. Bu galibiyetlere çok ihtiyacımız vardı. Alemdağ maçı ilginç geçti. Zor olacağını biliyorduk ve ikinci yarıdaki üst üste gollerimizle kazandık. Sırada Fatsa ve Kemer var. Rakiplerimizi asla küçümsemiyoruz. Böyle bir lüksümüz yok, kimsenin de yok. Bu maçları alıp sağlam durmak istiyoruz. Fatsa maçına iyi çalıştık. Çıkışımızı sürdürmek için kazanmak zorundayız.