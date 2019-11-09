Kocaelispor’da etkili ofans oyuncularından Feridun Kıroğlu ligde kimseyi küçük görmediklerini, böyle bir lükslerinin de olmadığını belirterek şunları söyledi: Takım son iki haftadır kazanıyor. Bu galibiyetlere çok ihtiyacımız vardı. Alemdağ maçı ilginç geçti. Zor olacağını biliyorduk ve ikinci yarıdaki üst üste gollerimizle kazandık. Sırada Fatsa ve Kemer var. Rakiplerimizi asla küçümsemiyoruz. Böyle bir lüksümüz yok, kimsenin de yok. Bu maçları alıp sağlam durmak istiyoruz. Fatsa maçına iyi çalıştık. Çıkışımızı sürdürmek için kazanmak zorundayız.
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Feridun: Kimseyi Küçümsemiyoruz
Kocaelispor’da etkili ofans oyuncularından Feridun Kıroğlu ligde kimseyi küçük görmediklerini, böyle bir lükslerinin de olmadığını belirtti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz