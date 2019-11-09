Biletler 10-50 lira

Kocaelisporlu taraftarlar Fatsa Belediyespor maçını 10 lira ile 50 lira arasında değişen fiyatlarda izleyecek.
BİLET FİYATLARI
UEFA ALT: 50 TL.
MARATON ALT: 20 TL.
MARATON ALT ÖĞRENCİ: 15 TL.
MARATON ÜST: 15 TL.
GÜNEY KALE ARKA ALT: 15 TL.
GÜNEY KALE ARKA ALT ÖĞRENCİ: 10 TL.
MİSAFİR: 10 TL.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz