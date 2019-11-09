Derince yaşayan lise öğrencisi 17 yaşındaki Sıla Akbal kayboldu. Okul çıkışı annesini arayan Akbal, eve geçeceğini söyleyerek telefonun kapattı. O saatten sonra Sıla Akbal’dan bir daha haber alınamadı. Her yerde aranan genç kız bulundu. Seka Park’ta bulunan Selin, ailesine teslim edildi.
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Kayıp genç kız bulundu
Okuldan çıktıktan sona bir daha haber alınmayan genç kız bulundu.
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Yorumlar
(1 )
Izmitli - sılanın yerine selinimi buldular, ailesi selini kabul edermi? kanbağı yok bişey yok,
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