Derince yaşayan lise öğrencisi 17 yaşındaki Sıla Akbal kayboldu. Okul çıkışı annesini arayan Akbal, eve geçeceğini söyleyerek telefonun kapattı. O saatten sonra Sıla Akbal’dan bir daha haber alınamadı. Her yerde aranan genç kız bulundu. Seka Park’ta bulunan Selin, ailesine teslim edildi.