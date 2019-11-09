Müze’de 'Müzecinin Günlüğü' konuşuldu

Kocaeli Müze Müdürlüğü, 15 günde bir düzenlemiş olduğu ‘Müze Konferansları’ programına tüm hızıyla devam ediyor. Bu hafta üçüncüsü gerçekleşen etkinlikte Arkeolog Ebru İnal, "Müzecinin Günlüğü" adlı keyifli bir sunum gerçekleştirdi. Programa ev sahibi Müze Müdürü Serkan Gedük’ün yanı sıra İl Kültür ve Turizm Müdür vekili Ercan Yamen, Rölöve Müdürü Salman Ünlügedik, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Nevzat Gilan, İl Halk Kütüphanesi Müdürü Adil Üğüten, şube müdürleri, öğrenci ve çok sayıda davetli katıldı. Arkeolog Ebru İnal, slayt eşliğinde gerçekleştirdiği sunumda; “Müze nedir, sit alanları, müzeye eser nasıl kazandırılır, saha çalışması, define ile kurtarma kazıları” gibi başlıklarla davetlilere keyifli bir anlatım gerçekleştirdi. İl Müdür vekili Yamen ile Müze Müdürü Gedük, konuşmasının sonunda, verdiği bilgiler ile güzel ve başarılı sunumu için İnal’a teşekkürlerini iletti.