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Farabi’de skandal olay!

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde vatandaşın tansiyonu bozuk aletle ölçülüp tansiyon düşürücü dil altı hapı verilmiş.
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İddiaya göre hastanenin acil bölümüne giden Arzu Durulmuş’a bozuk tansiyon aleti ile ölçme yapıp dil altı hapı verilip daha sonra da ‘ Tansiyon aleti bozukmuş’ denmesi çileden çıkardı. Arzu Durulmuş sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımla hastanede yaşadığı olayı anlatarak tepki gösterdi. 

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Yorumlar

(1)
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Fenerbahçe - Allah şifasını versin birde eğitim araştırma olmadan tabelasını değiştirdiler bilmeyenler uzaktan kalkıp Darıca ya geliyor

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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