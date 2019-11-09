Farabi’de skandal olay!

İddiaya göre hastanenin acil bölümüne giden Arzu Durulmuş’a bozuk tansiyon aleti ile ölçme yapıp dil altı hapı verilip daha sonra da ‘ Tansiyon aleti bozukmuş’ denmesi çileden çıkardı. Arzu Durulmuş sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımla hastanede yaşadığı olayı anlatarak tepki gösterdi.