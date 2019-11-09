İddiaya göre hastanenin acil bölümüne giden Arzu Durulmuş’a bozuk tansiyon aleti ile ölçme yapıp dil altı hapı verilip daha sonra da ‘ Tansiyon aleti bozukmuş’ denmesi çileden çıkardı. Arzu Durulmuş sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımla hastanede yaşadığı olayı anlatarak tepki gösterdi.
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Farabi’de skandal olay!
Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde vatandaşın tansiyonu bozuk aletle ölçülüp tansiyon düşürücü dil altı hapı verilmiş.
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Yorumlar
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Fenerbahçe - Allah şifasını versin birde eğitim araştırma olmadan tabelasını değiştirdiler bilmeyenler uzaktan kalkıp Darıca ya geliyor
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