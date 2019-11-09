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  Nazlıgül: Katırcıoğlu’na boş işlerle uğraşan milletvekili ödülü vermek istiyoruz!

Demokrat Parti İl Başkanı Mustafa Nazlıgül bugün il binasında gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi. Toplantıda AKP Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ilgili de konuşan Nazlıgül; “Radiye Hanım Kandıra’da karpuz kesiyor, Gölcük’te kestane toplayıp, pekmez kaynatıyor hem de buralarda  çözülmeyen bir sürü sorun varken. Biz bu yüzden Radiye Hanım’a boş işlerle uğraşan milletvekili ödülü vermek istiyoruz” dedi.

Yasemin Kaya
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Basın toplantısına İl Başkanı Nazlıgül’ün yanı sıra İzmit İlçe Başkanı İsmail Yazgan, Merkez Karar Kurulu Üyesi Aynur Kurt, il yöneticileri Atilla Hatipoğlu, Hamza Koç, Ramazan Tekin, Mükerrem Ocakoğlu, Uğur Nurcan, Sait Özmüş ve Seher Eski katıldı.

“ÇOCUKLARIMIZI LÖSEMİDEN KAYBETMEMELİYİZ”

Konuşmasına 2-8 Kasım Lösemi Haftası’na yer vererek başlayan İl Başkanı Nazlıgül; “Öncelikle geçtiğimiz hafta Lösemi Haftası’ydı. Bu haftanın anne ve babalar için duygusal bir hafta olduğunu belirtmek istiyorum. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Onlara gelen hastalık bize gelsin diyoruz. Lösemiden hiçbir çocuğumuzu kaybetmememiz en büyük isteğimizdir” şeklinde konuştu.

“PEKMEZ KAYNATMAKTANSA SORUNLARI ÇÖZSÜNLER”

Akp Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu’nun karpuz kesme, pekmez kaynatma fotoğraflarının 2002’den beri var olan şovları  olduğunu ifade eden Nazlıgül, “Toplantılarımızda kentimizde yaşanan ve çözülmeyen sıkıntıları sürekli dile getirerek, uyarılarda bulunuyoruz ama AKP milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, geçtiğimiz aylarda Kandıra’nın köylerinde karpuz keserek, Gölcük’ün köylerinde kestane toplayarak, pekmez kaynatarak poz verdi.  Radiye Hanım’a ve 12 milletvekiline söylemek istediğimiz şudur:  Bizim pekmez kaynatmaktansa oradaki sıkıntıların çözümüyle ilgilenecek milletvekillerine ihtiyacımız var, önce bu sorunları çözsünler” dedi.

“KANDIRA DEVLET HASTANESİ’NDE DOKTOR YOK”

Kandıra’daki sorunların çözülmediğine sitem eden Nazlıgül, “Kandıra’da bir devlet hastanesi var ama hastaları tedavi edecek doktor yok, hastanede nöbetçi doktor yok. Hastalar Kandıra’dan İzmit’e doktorlar İzmit’ten Kandıra’ya gitmek zorunda kalıyor. Hem insanlara hem de doktorlara yazık. Ayrıca Kandıra’da kaçak kesim yapan mezbahane var, Kandıralılar’ın devletten destek alarak kesim yapabilmeleri için de ruhsatlı mezbahanede kesim yapmaları gerekiyor ve ruhsatlı mezbahane yok. Bu sorun yüzünden Kandıralılar hayvanlarını Sakarya’da kestiriyor. Milletvekilli Radiye Hanım’ın bu sorunlardan haberi var mı? Kandıra’da karpuz keseceğine önce bu sorunları çözsün” ifadelerini kullandı.

“HERŞEYİ OLDU BİTTİYE GETİRDİLER”

Gölcük ilçesinin de çok geri kalmış bir ilçe olduğunu söyleyen Nazlıgül; “Gölcük’te yapılacak bir otoban var ve o da köylülerin arazisinden geçiyor. Bunu da bir oldu bittiye getirdiler. Kocaeli Bursa arasından geçen tek yol Gölcük’ten geçiyor ve bu yolun ıslah edilmesi gerekiyor. Bir otoban yolu beklemek yerine bu geçişlerin ıslah edilmesi gerekiyor. Köylü eksem mi ekmesem mi diye düşünüyor. Burada Radiye Hanım’ı kast ediyoruz ama sözümüz  tüm milletvekillerinedir. Kandıra’nın ölüm yoluna başlandı buradan otogardan ama hala bir türlü bitirilemedi. Nereden tutsanız elinizde kalıyor. Bu sıkıntıların bir an önce çözülmesi gerekiyor” dedi.

“İBRAHİM EFE’NİN ARKASINDA AKP VAR”

Sözlerinin devamında Nazlıgül, “İzmit Belediyesi’nin işten çıkardığı İbrahim Efe olayı biraz soğudu ama ortada siyasi olarak oynanan bir oyun var diye düşünüyorum. İbrahim Efe siyasi bir oyunun kurbanı oldu. Çünkü AK Parti arkasında durdu ve büyükşehirde işe başladı. İbrahim Efe düzgün bir insandır severim fakat İzmit Belediyesi’nden işten çıkan birçok insan var. O halde Büyükşehir’in işten çıkarılan herkesi işe alması gerekir. İbrahim Efe’ye tanınan bu önceliğin sebebi nedir? İbrahim Efe haklı olsa hakkını iş mahkemelerinde arardı. Ben böyle bir şey de duymadım. Muhtemelen Efe’nin arkasında AK Parti durdu ve siyasi bir oyunda piyon olarak onu kullandılar. Şuanda İzmit Belediyesi’nde eski dönemden kalan birçok müdür de halen çalışıyor. Demek ki tüm AKP’liler  işten çıkarılmıyor. İşini yapan insanlar işten çıkarılmaz” diyerek ifadelerini tamamladı.

Bugün 14:40 TSİ - Siyaset

Muhabir Yasemin Kaya

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