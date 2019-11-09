Ünlü: Ulu önderimizi gelecek nesillere daha iyi anlatmalıyız!

İl Başkanı Aydın Ünlü 10 Kasım mesajında; “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, aramızdan ayrılışının 81. yılındayız. Hayatını milletine adayan, işgal ve emperyalist hevesleri muhataplarının kursaklarında bırakan bu büyük devlet ve siyaset adamını gururla, özlemle ve şükranla bir kez daha hatırlıyoruz. Türk milletinin hiçbir şart altında boyunduruk altında bulunamayacağını, devrin modern silahlarıyla dahi sonuç alınamayacağını ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ seslenişiyle ortaya koymuş ve bundan da asla ödün vermemiştir”

“ATAMIZI YENİ NESİLLERE DAHA İYİ ANLATMALIYIZ”

“10 Kasımlar, O’nun aramızdan ayrılışının yıldönümleri olması dolayısıyla elbette ki milletimiz için üzüntülü günleridir. Ancak, bu günlerin yalnızca anma ve matem günleri olmaktan çıkarılarak, Atatürk’ün bize bıraktığı eserlerin zenginleştirilmesi ve yeni nesillere daha iyi anlatılmasına vesile kılınması daha büyük önem taşımaktadır. 10 Kasımlar Atatürk’ün 57 yıllık hayatını, mücadelesini, milletimize kazandırdıkları ve kazandırmak istediklerini doğru anlama bakımından önemlidir. Bu düşüncelerle Büyük Atatürk'ü ebediyete intikalinin 81. yıldönümünde bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz” ifadelerine yer verdi.