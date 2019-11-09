Atatürkçü Düşünce Derneği Yahya Kaptan Şubesi ve İzmit Belediyesi işbirliğiyle 10 Kasım dolayısıyla Sanat Galerisi'nde dün Atatürk'ü Anmak ve Anlamak Fotoğraf Sergisi'ni açtı. Serginin açılış konuşmasında ADD Yahya Kaptan Şubesi Başkanı Bahattin Öztürk, "Atatürk'ü anmanın yanında anlamak ana temamızdı" dedi. Açılışa İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın ve İzmit Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Nejat Bayhan da katıldı. Atatürk’ü Anmak ve Anlamak Fotoğraf Sergisi 10 Kasım'a kadar Cumhuriyet Parkı'ndaki Sanat Galerisi'nde 11,12,13 Kasım tarihleri arasında açık olacak.
Bugün 15:15 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 15:16 TSİ
Atatürk Sergisi açıldı
Atatürk'ü Anmak ve Anlamak Fotoğraf Sergisi, dün Atatürkçü Düşünce Derneği Yahya Kaptan Şubesi tarafından Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi'nde açıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz