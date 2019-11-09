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Atatürk Sergisi açıldı

Atatürk'ü Anmak ve Anlamak Fotoğraf Sergisi, dün Atatürkçü Düşünce Derneği Yahya Kaptan Şubesi tarafından Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi'nde açıldı.

Yasemin Kaya
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Atatürkçü Düşünce Derneği Yahya Kaptan Şubesi ve İzmit Belediyesi işbirliğiyle 10 Kasım dolayısıyla Sanat Galerisi'nde dün Atatürk'ü Anmak ve Anlamak Fotoğraf Sergisi'ni açtı. Serginin açılış konuşmasında ADD Yahya Kaptan Şubesi Başkanı Bahattin Öztürk,  "Atatürk'ü anmanın yanında anlamak ana temamızdı" dedi. Açılışa İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın ve İzmit Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Nejat Bayhan da katıldı. Atatürk’ü Anmak ve Anlamak Fotoğraf Sergisi 10 Kasım'a kadar Cumhuriyet Parkı'ndaki Sanat Galerisi'nde 11,12,13 Kasım tarihleri arasında açık olacak.

Bugün 15:15 TSİ - Yaşam

Muhabir Yasemin Kaya

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