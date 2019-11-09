THY'nin Atatürk videosu izleyenleri duygulandırdı

Türk Hava Yolları (THY), ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümünde anlamlı bir video paylaştı. THY'nin resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan video izleyenleri duygulandırdı.
"BÖYLE MAVİ GÖRMEDİK"
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda "Koca gökyüzünü gezdik de, böyle güzel mavi görmedik! Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz" notu düşüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz