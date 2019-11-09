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Koç Holding’ten 9 ayda 114 milyar TL’lik gelir

Koç Holding, 2019 yılının ilk 9 ayında vadesi uzatılan borçlar bazında toplam 114 milyar TL gelir elde ederken, 3,3 milyar TL vadesi uzatılan ana ortaklık payı net dönem karı gerçekleştirdi

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Koç Holding, 2019 yılının ilk 9 ayında büyük bir başarı elde etti.9 aylık finansal sonuçları değerlendiren Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, “Tüm dünyada zorlu ekonomik koşulların ve belirsizliklerin hâkim olduğu bir dönemden geçiyoruz. Ticaret savaşları, Brexit belirsizliği ve artan jeopolitik riskler, 2019'da dünya ekonomisinde belirgin bir yavaşlamaya neden oldu. Koç Topluluğu olarak yılın ilk 9 ayında disiplinli yönetim anlayışımız, sağlam bilançomuz, dengeli portföy yapımız, kuvvetli bayi teşkilatımız ve tedarik zincirimizin de katkısıyla güçlü konumumuzu sürdürdük. 2016 yılından bu yana yürüttüğümüz Dijital Dönüşüm Programımız ile küresel rekabet gücümüzü artırıyoruz. Yatırımlarımıza aralıksız devam ederken, ihracat performansımız ile ekonomimize katkı sağlıyoruz. Uzun vadeli değer yaratma hedefimiz ve küresel vizyonumuz doğrultusunda Topluluğumuzu kararlılıkla ileri taşıyoruz” şeklinde konuştu.

“BİZİ ÇOK MUTLU EDİYOR”

Levent Çakıroğlu, son dönemde küresel ölçekte peş peşe açıklanan başarıların gururunu yaşadıklarını da anlatırken şöyle devam etti; “Her fırsatta vurguladığımız gibi çalışmalarımızı itibar ve topluma hizmet odaklı bir Topluluk olmanın getirdiği sorumlulukla yürütüyoruz. Yönetim felsefemizin merkezinde insan kaynağımız yer alıyor. Forbes'un geçtiğimiz günlerde açıkladığı ‘Dünyanın En İyi İşverenleri' listesinde 59 basamak yükselerek 35'inci sırada yer aldık. Bu küresel listede ilk 100'de yer alarak, ülkemizi temsil eden tek şirket olduk. Diğer yandan Vehbi Koç Vakfı, kuruluşunun 50'nci yılında ülkemize kazandırdığı onlarca eserin ve on binlerce öğrenciye verdiği desteğin haklı gururunu uluslararası düzeyde önemli bir ödülle taçlandırdı. 70 yıldır faaliyet gösteren The AmericanTurkishSociety'nin ‘Küresel Hayırseverlik Ödülü'ne, Vehbi Koç Vakfı lâyık görüldü. Tüm bu çalışmalarımızla ülke ekonomimizin yanı sıra toplumsal gelişime de destek olmaya devam ediyoruz.”

Bugün 15:42 TSİ - Ekonomi

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