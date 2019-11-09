Küçük ölçekli şirketlere yeniden yapılandırma

Türkiye Bankalar Birliği’nce (TBB), Türkiye Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları kapsamında hazırlanan borcu 25 milyon TL altında bulunan küçük ölçekli şirketlere yönelik uygulamanın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından onaylandığı bildirmişti. Şimdi ise yürürlüğe girdiğini açıkladı.

“YÜRÜRLÜĞE GİRDİ”

TBB’den yapılan açıklamada şöyle denildi:“Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları kapsamında hazırlanan, finansal sektöre olan borcu 25 milyon TL altında bulunan küçük ölçekli şirketlere yönelik uygulama, gerekli onaylar alınarak yürürlüğe girmiştir.”Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları hakkında detaylı bilgiye Birliğimizin www.tbb.org.tr/fyy sayfasından ulaşılabilmektedir.”