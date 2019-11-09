Black Friday, ABD’de Şükran Günü’nden sonra gelen ilk cuma günüdür. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar. Black Friday yani Kara Cuma resmi bir tatil sayılmasa da beklenmedik derecede indirimli satışlar yapılır. Peki Türkiye’de Kara Cuma indirimleri ne zaman başlayacak? İşte tarihi…

BLACK FRİDAY NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Black Friday, ABD’de Şükran Günü’nden sonra gelen ilk Cuma gününe denir. Gün 1932’den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir.Black Friday 2019 yılında 29 Kasım tarihine denk geliyor.