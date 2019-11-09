Black Friday, ABD’de Şükran Günü’nden sonra gelen ilk cuma günüdür. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar. Black Friday yani Kara Cuma resmi bir tatil sayılmasa da beklenmedik derecede indirimli satışlar yapılır. Peki Türkiye’de Kara Cuma indirimleri ne zaman başlayacak? İşte tarihi…
BLACK FRİDAY NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Black Friday, ABD’de Şükran Günü’nden sonra gelen ilk Cuma gününe denir. Gün 1932’den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir.Black Friday 2019 yılında 29 Kasım tarihine denk geliyor.
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Yorumlar
(1 )
Ertuğrul Engi̇n - Kara Cuma Adı altında yapılan satış günü de ne demektir.Neden Beyaz Cuma Yeşil Cuma değil de Kara Cuma Uyan Türkiye Böyle isimle indirim adı altında satışlar islama vurulan Kara lekedir.Şiddetle kınıyorum .Güneş Balçıkla sıvanmaz..
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