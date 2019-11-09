Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 15:44 TSİ- Gündem G: Bugün 15:46 TSİ

Kara Cuma, Türkiye’de ne zaman?

Büyük indirimlerin yapıldığı ve alışveriş çılgınlığına dönen Black Friday yani Kara Cuma indirimlerine kısa bir süre kaldı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Black Friday, ABD’de Şükran Günü’nden sonra gelen ilk cuma günüdür. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar. Black Friday yani Kara Cuma resmi bir tatil sayılmasa da beklenmedik derecede indirimli satışlar yapılır. Peki Türkiye’de Kara Cuma indirimleri ne zaman başlayacak? İşte tarihi…

BLACK FRİDAY NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Black Friday, ABD’de Şükran Günü’nden sonra gelen ilk Cuma gününe denir. Gün 1932’den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir.Black Friday 2019 yılında 29 Kasım tarihine denk geliyor.

Bugün 15:44 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(1)
01

Ertuğrul Engi̇n - Kara Cuma Adı altında yapılan satış günü de ne demektir.Neden Beyaz Cuma Yeşil Cuma değil de Kara Cuma Uyan Türkiye Böyle isimle indirim adı altında satışlar islama vurulan Kara lekedir.Şiddetle kınıyorum .Güneş Balçıkla sıvanmaz..

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 09 Kasım 16:22

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Acun Ilıcalı’dan ‘aylık gelir’ açıklaması mask
Acun Ilıcalı’dan ‘aylık gelir’ açıklaması
Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yüzde 25 indirim var mask
Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yüzde 25 indirim var
Derinceli Sıla’dan haber alınamıyor mask
Derinceli Sıla’dan haber alınamıyor
Atatürk düşmanı bu kez AKP'yi hedef aldı mask
Atatürk düşmanı bu kez AKP'yi hedef aldı
Milletvekili müjdeyi verdi, adliyeye onlarca personel alınacak mask
Milletvekili müjdeyi verdi, adliyeye onlarca personel alınacak
Büyükşehir Belediyesi'nde üst düzey görevlendirme mask
Büyükşehir Belediyesi'nde üst düzey görevlendirme
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Hayal Kahvesi baskın yedi! mask
Hayal Kahvesi baskın yedi!
İzmit’te sahte para krizi! mask
İzmit’te sahte para krizi!
Gebze'de zabıta ve vatandaşlar arasında arbede mask
Gebze'de zabıta ve vatandaşlar arasında arbede
Başvurmayan pişman olur! Geçmişe dönük iade alınabilir... mask
Başvurmayan pişman olur! Geçmişe dönük iade alınabilir...
Araçta fuhuş yaparken polise yakalandılar mask
Araçta fuhuş yaparken polise yakalandılar
Büyükşehir'in o paylaşımına tepki yağdı! mask
Büyükşehir'in o paylaşımına tepki yağdı!

GALERİ

Yoldan geçenler kokuyu fark etti, ekipler harekete geçti mask
Yoldan geçenler kokuyu fark etti, ekipler harekete geçti
İş yerine giren hırsız çaldığı bozuk paralarla yakalandı mask
İş yerine giren hırsız çaldığı bozuk paralarla yakalandı
Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü! mask
Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü!
Karamürsel'de kan donduran olay! mask
Karamürsel'de kan donduran olay!
Balkondan tırmanıp evi soyan hırsızları güvenlik kameraları ele verdi mask
Balkondan tırmanıp evi soyan hırsızları güvenlik kameraları ele verdi
Kocaeli’de erkek cesedi bulundu mask
Kocaeli’de erkek cesedi bulundu
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL