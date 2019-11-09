Geçen yıl 30 milyoar dolarlık satış yapan firma, bu yıl 37 milyar dolarlık satış yapmayı hedefliyor. Alibaba, bu özel gün için otomobilden elektroniğe her şey için ciddi oranda indirim sunuyor. Alibaba, bu yıl 17 bin markanın satış öncesinde canlı yayın yapacağını duyurdu. Alibaba, bu yıl 1 milyon yeni ürünün Bekarlar Günü festivalinde satışa çıkacağını söyledi. Geçen yıla göre de ürün kategorisi sayısında artış var.
Bugün 15:45 TSİ- Ekonomi Güncelleme: Bugün 15:47 TSİ
Alibaba, Bekarlar Günü’nü bekliyor
Çinli e-ticaret devi Alibaba, yarın olan Bekarlar Günü’nde rekor kırmayı hedefliyor
Büyütmek için resme tıklayın
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz