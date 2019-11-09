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Alibaba, Bekarlar Günü’nü bekliyor  

Çinli e-ticaret devi Alibaba, yarın olan Bekarlar Günü’nde rekor kırmayı hedefliyor
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Geçen yıl 30 milyoar dolarlık satış yapan firma, bu yıl 37 milyar dolarlık satış yapmayı hedefliyor. Alibaba, bu özel gün için otomobilden elektroniğe her şey için ciddi oranda indirim sunuyor. Alibaba, bu yıl 17 bin markanın satış öncesinde canlı yayın yapacağını duyurdu. Alibaba, bu yıl 1 milyon yeni ürünün Bekarlar Günü festivalinde satışa çıkacağını söyledi. Geçen yıla göre de ürün kategorisi sayısında artış var.

Bugün 15:45 TSİ - Ekonomi

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