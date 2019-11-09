“Mirasını sonsuza kadar yaşatacağız”

Ölümünün 81. Yılında ebedi başkomutanımız, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü özlemle andıklarını belirten Başkan Hürriyet, “Bağımsızlığın ve egemenliğin hem kahramanı, hem de sembolü olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 81. yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz. Ölümünden 81 yıl sonra bile Büyük Önder; fikirleri, devrimleri, ilke ve kararlılığıyla, bizim çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma, gerçek anlamda demokrasiye geçme, kadın erkek eşitliğini sağlama, sosyal hukuk devletini hayata geçirme ve kimsesizlerin kimsesi olma mücadelemize önderlik etmektedir.

VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ

Millet olarak bize düşen görev, büyük bedeller ödenerek kurulan Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşamak ve yaşatmak; ülkemizi Atatürk'ün hedef olarak gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için, birlik ve beraberlik içerisinde var gücümüzle çalışmaktır. O’nun aydınlık yolundan kararlılıkla yürümek, kurduğu Cumhuriyete, değerlerine, demokrasiye, tam bağımsızlığa, insan hak ve özgürlüklerine sahip çıkmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu, ebedi başkomutanımız ve devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 81.yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum ”dedi.