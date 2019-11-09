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Akar: Atamızın gönlümüzdeki yeri hiçbir zaman değişmeyecek

CHP Milletvekili Haydar Akar bir mesaj yayınlayarak, “Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, aydınlık Türkiye'nin sembolü, büyük devrimci ve düşünce adamı Atatürk'ün yurttaşlarımızın gönlündeki erişilmez yeri hiçbir zaman değişmeyecek, değiştirilemeyecektir” dedi
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Mesajında Akar, “Devletimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sadece Türk milletinin 'Ulusal Mücadele ve Çağdaşlaşma Lideri' olarak kalmamış, tüm dünyaya örnek olan engin düşünceleriyle çağdaş bir uyanışın öncüsü ve evrensel bir hareketin de kaynağı olmuştur. 'En büyük eserim' diye nitelendirdiği Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları olarak, tüm insanlığın üzerinde uzlaştığı bu büyük şahsiyeti, içinde bulunduğumuz bu zorlu dönemde, her zamankinden daha fazla anlamaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. 

“ŞÜKRANLA ANIYORUM”

Büyük liderler için ‘kuşkusuz ki matem değil; fikirlerine sadakat gereklidir’ düşüncesinden hareketle 10 Kasım tarihini bir matem ve milli bir yas günü olarak kabul etmek yerine, fikirlerine yönelmek için bize verilmiş bir fırsat olarak görmeliyiz. Demokratik, laik ve çağdaş değerlerinden oluşan kişiliğindeki bütünleştirici kimliği ve bilimi rehber edinmiş olan anlayışı ile Atatürkçü Düşünce Sistemi, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, milleti ile sonsuza denk bölünmez bir bütün olarak yaşatacak, en büyük ateşleyici güçtür. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81. yılında saygıyla, şükranla, özlemle anıyorum” dedi.

 

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