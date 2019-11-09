“Bıraktığı değerleri, geleceğe aktaracağız”

Vali Aksoy mesajında, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, üstün askeri dehası ve kararlı duruşuyla, başarılı bir komutan ve lider olarak, milli belleğimizde ve dünya tarihinde saygın bir yer edinmiştir. Eşsiz bir devlet adamı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, önderlik ettiği istiklal mücadelesinin kazanılmasının ardından yeni bir devletin temellerini atmakla kalmamış, modernleşme ve dönüşüm hamlelerini cesaretle gerçekleştirmiş, Cumhuriyetimizin sonsuza kadar yaşaması için birçok yeniliğe imza atarak, gelecek nesillere büyük bir miras bırakmıştır.

“EN BÜYÜK GÖREVİMİZ…”

Bu şuurla bugün bizler de, Cumhuriyetimizin temel değerlerini koruyarak, kazanımlarını artırarak, ülkemizi hak ettiği çağdaş seviyelere taşıyarak, yolumuza devam ediyoruz. İnanıyorum ki, gelecek nesillerimiz de Cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılmak için aynı azim ve kararlılıkla mücadele vereceklerdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere bıraktığı değerleri yaşatmak ve bu değerleri gelecek kuşaklara aktarmak en büyük görevimizdir” dedi.