İlimizin değerleri, Şanlıurfa’da tanıtıldı

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesinin ardından Şanlıurfa’da düzenlenen “Göbeklitepe Kültürel Miras ve Turizm Fuarı”’nda yerini aldı. İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Ayhan Zeren, Şube Müdür vekili Hülya Özer, Ayniyat Saymanı Turgut Dursun ve Turizm Personeli Seda Ulutürk'ten oluşan Kocaeli heyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın onayladığı etkinlikler arasında yer bu fuarda tanıtım standı açarak gelen ziyaretçilerine ilimizi anlatan broşür, CD ve tanıtım materyallerinden oluşan birer çanta hediye etti.

KENT PROTOKOLÜ ZİYARET ETTİ

Kent protokolünün büyük ilgi gösterdiği fuarın ilk günü gerçekleşen kurdele kesimi ve açılış töreninin ardından Kocaeli tanıtım standının ilk ziyaretçileri Şanlıurfa Vali vekili İsmail Çetinkaya ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Faruk Bayuk oldu. Konuklarını ağırlayan Kocaeli heyeti, gösterilen ilgiden oldukça memnun kaldı. Tarihi, kültürel ve kendine has yapısı ile dünyanın en kadim kentlerinden biri olan Şanlıurfa’da açılan fuar, bugün kapılarını kapatıyor.