KAR-SAD’dan, İl Kültür Müdürlüğü’ne davet

İl Kültür ve Turizm Müdür vekili Ercan Yamen’i, KAR-SAD (Kars-Ardahan-Iğdır ve Yöresi Sanatçıları Derneği) Başkanı Mehmet Yılmaz, Araştırmacı Yazar-Şair KAR-SAD Başkan Yardımcısı Tuncay Zavatcu, yönetim kurulu üyeleri Muzaffer Davutçu ile Güven Aslan’dan oluşan heyet ziyaret etti. Buluşmada Başkan Yılmaz, 2 Aralık saat 20.00’de gerçekleştirecekleri “Aldı Köroğlu” projesinden bahsetti.

KÖROĞLU’NUN HAYATINDAN HİKÂYELER

Başkan Yılmaz, gecede Köroğlu’nun hayatından hikâyelerin yer alacağını, Şair Tuncay Zavotcu’ya da ozan ve sanatçıların sazları ve koçaklamalarla eşlik edileceğini söyledi. Ayrıca Köroğlu’nun hayatından kesitler canlandırılacağı gösteriye tüm Kocaeli halkını da davet etti. Ercan Yamende ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktararak, “Böylesi önemli bir projenin hayata geçirilmesinde büyük katkısı olan sanatçı arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ederim. Sanatın ve sanatçının her zaman yanındayız” diyerek proje ekibine başarılar diledi.