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Nazım Hikmet’i yerle bir etmek

Senaryosunu Ahmet Ümit’in yazdığı Merhaba Güzel Vatanım, 1 Kasım’da beklenen etkinin çok altında bir etki yaratarak vizyona girdi. Filmdeki Nazım Hikmet tasvirinin ise çoğu izleyiciyi hayal kırıklığına uğrattığı belirtildi

Barış Yahya ÇİNÇİN
Barış Yahya ÇİNÇİN Tüm Haberleri
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Ahmet Ümit’in senaryosunu yazdığı, Cengiz Özkarabekir’in yönettiği, başrollerini Yetkin Dikinciler, Serkan Altıntaş, Berna Laçin, Pelin Batu, Umut Başkırma, Levent Üzümcü, İskender Bağcılar ve Alper Türedi'nin paylaştığı Merhaba Güzel Vatanım sonunda vizyona girdi. Ahmet Ümit’in etkisini fazlasıyla hissettiğimiz filmin, izleyicide istenilen kadar etki yaratmadığını söyleyebiliriz. Filmi izleyen vatandaşlardan aldığımız yorumlara göre, çoğu kişi güçlü bir kurgu beklerken, karşılarına belgesel kıvamında bir yapım çıkmış.  Ayrıca sahnelerdeki sıcaklığın da yeteri kadar olmadığını düşünüyorlar. Oyuncuların, sahneleri yeteri kadar içselleştiremediği görüşünde çoğu kişi.

NAZIM HİKMET TASVİRİ

Yine Ahmet Ümit’in Nazım Hikmet tasvirinde de ciddi sıkıntılar var. Öncelikle Nazım Hikmet ve Mustafa Kemal Atatürk düşman gibi gösterilmiş. Atatürk’ü canlandıran karakterinde Atatürk’e benzerliği şaşırtıcı derecede kötü. Filmdeki Sosyalizm yanlılığı ve Cumhuriyet karşıtlığı kendini fazlasıyla belli ediyor. Aksi takdirde filmin kadrosunda yer alan Pelin Batu, Levent Üzümcü veya Berna Laçin gibi isimlerin siyasal konjonktürde nerede durduklarını hesaba katarsak, ayrıca filmi Ekrem İmamoğlu’nun da desteklediğini düşünürsek, sosyal demokrasi övgüsüne bol bol yer veren bir film olmuş.

KENDİ Mİ KAHRAMANLAŞTIRDI?

Film ile ilgili en dikkat çekici eleştirilerden biri de senarist Ahmet Ümit’in aleyhinde yapılıyor. Buna göre, Ahmet Ümit’in filmde kendini kahramanlaştırdığı ve Nazım Hikmet’ten daha ön plana çıkmaya çalıştığı belirtiliyor. Öyle ki bunu, Nazım Hikmet’in Ahmet Ümit’i anlattığı kısımlarda görebiliriz. Belki sanat diyeceksiniz ama sanatın da kendi içerisinde belli bir tutarlılığı olması gerekmiyor mu? Ayrıca filmde Nazım Hikmet’in edebi yönüne çok az değinilmesi de sıkça eleştirilen konulardan biri.  Açıkçası ben de daha fazla edebiyat izlemek isterdim.

Bugün 15:53 TSİ - Kültür-Sanat

Muhabir Barış Yahya Çinçin

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