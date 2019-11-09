MHP’ye  22 yeni üye

Gençler için Körfez ilçe teşkilatında gerçekleştirilen üye katılım programına MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’nün yanı sıra MHP Körfez İlçe başkanı Zeki Gürsu, MHP İl başkan yardımcısı Ercan Bayrak, MHP İl başkan yardımcısı Hamza Güloğlu, MHP İl Yöneticileri, İlçe Yöneticileri, MHP Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ertan Peker, Körfez Ülkü Ocakları Başkanı Cihad Okyay ve Yarımca Ülkü Ocakları Başkanı Tufan Aslan katıldı. Programda Furkan Kaya, Ömer Öncü, Kadir Dinç, Emre Aslan ve Kadir Yavuz’a MHP rozeti takıldı. Diğer üyelere de rozet takdimi yapıldı.
YENİ ÜYELER
Abdülkadir YAYLA
Furkan KAYA
Adem YAVUZ
İlker TÜRKYILMAZ
Melih YAVUZ
İsmail KAYA
Bilal DEMİR
Mete YAVUZ
Emin ATAR
Ahmet Duran DİNÇ
Emir DİNÇER
Anıl Kaan KILIÇ
Ensar EKİN
Berat SABUNCU
Yusuf ÖZTÜRK
Serkan BABUTÇU
Emirhan AKSAR
Fadlı TAYAR
Ömer ÖNCÜ
Kadir DİNÇ
Emre ASLAN
Kadir YAVUZ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz