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MHP’ye  22 yeni üye

Milliyetçi Hareket Partisi İl Teşkilatı bugün Körfez İlçe Teşkilatı’nda 22 yeni üye için üye katılım programı gerçekleştirdi. Üye olan gençlere İl Teşkilat Üyeleri tarafından MHP rozeti takıldı.

Yasemin Kaya
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Gençler için Körfez ilçe teşkilatında gerçekleştirilen üye katılım programına MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’nün yanı sıra MHP Körfez İlçe başkanı Zeki Gürsu, MHP İl başkan yardımcısı Ercan Bayrak, MHP İl başkan yardımcısı Hamza Güloğlu, MHP İl Yöneticileri, İlçe Yöneticileri, MHP Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ertan Peker, Körfez Ülkü Ocakları Başkanı Cihad Okyay ve Yarımca Ülkü Ocakları Başkanı Tufan Aslan katıldı. Programda Furkan Kaya, Ömer Öncü, Kadir Dinç, Emre Aslan ve Kadir Yavuz’a MHP rozeti takıldı. Diğer üyelere de rozet takdimi yapıldı.

YENİ ÜYELER

Abdülkadir YAYLA

Furkan KAYA

Adem YAVUZ

İlker TÜRKYILMAZ

Melih YAVUZ

İsmail KAYA

Bilal DEMİR

Mete YAVUZ

Emin ATAR

Ahmet Duran DİNÇ

Emir DİNÇER

Anıl Kaan KILIÇ

Ensar EKİN

Berat SABUNCU

Yusuf ÖZTÜRK

Serkan BABUTÇU

Emirhan AKSAR

Fadlı TAYAR

Ömer ÖNCÜ

Kadir DİNÇ

Emre ASLAN

Kadir YAVUZ

Bugün 16:00 TSİ - Siyaset

Muhabir Yasemin Kaya

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